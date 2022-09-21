日本開關｜全日空10.31復飛香港往東京羽田機場航班　每周飛四對

港人最愛旅遊聖地之一的日本，正計劃最快下月解除個人遊限制，配合港府正積極研究的「0+7」抵港檢疫方案，料「返鄉下」指日可待。日本航空公司全日空（ANA）今日（21日）更宣布，10月31日將重啟來往東京羽田機場至香港國際機場的航線，每星期提供4對航班，逢星期一、三、五及六啟航。



翻查全日空網頁，現時本港飛往成田機場機票票價徘徊在6,000至7,000元，10月底復飛羽田機場後，機票價稍降至約5,000多元，旅客可把握機會。



+ 3

全日空今日公布10月30日至明年3月25日的航線安排，宣布將復飛來往香港國際機場及東京羽田機場航班，每星期將營運4對航班，逢星期一、三、五及六啟航，航班編號為往羽田為NH860，往香港則為NH859。10月31日（星期一）首班復飛往成田機場的航班，來回經濟艙票價現時為5,148元。

全日空宣布，10月31日起每星期飛4對來往香港及日本羽田機場的航班。（全日空網站截圖）

每周一、三、五、六航班飛羽田 經濟艙來回$5,148

不過，根據全日空購票網，由香港出發的NH860航班，去程起飛時間為下午2時20分，料當地時間晚上7時15分抵達；返程NH859航班則為當地時間早上8時50分起飛，料中午12時55分到港。打算飛羽田機場的乘客可能要注意，其航班時間「晏機去、早機返」，時間「唔太靚」。

成田機場來回香港機票 10月底減至$5,132

復飛羽田亦帶來另一個好消息，港人最熟悉的成田機場來回航班票價將相對下降。據全日空購票網，10月29日出發的航班，其來回經濟艙票價現時為6,032元，但當10月31日全日空復飛羽田機場後，其票價即減900元至5,132元。

日本6月起陸續放寬旅客入境措施，包括重新接待旅行團入境及半自由行等，惟目前遊日仍要經過旅行社報團及申請簽證。日本媒體日前報道，當局有意進一步放寬旅遊及入境限制，包括解除個人遊限制、簽證需求及每日入境限制等。

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼

