新冠病毒｜確診男嬰呼吸困難及皮膚發紫　併發嘶哮症　情況嚴重

新冠病毒和季節性流感的活躍程度已出現上升趨勢，衞生署公布一名過往健康良好的20個月大男嬰。他於上周五（12月29日）開始發燒、咳嗽帶痰和呼吸困難，上周六（12月30日）出現皮膚發紫，同日被帶往威爾斯親王醫院急症室並入住兒童深切治療部接受診治，證實對2019冠狀病毒病測試呈陽性反應，臨床診斷為嘶哮症，病人現時情況嚴重。



確診20個月大男嬰上周六（12月30日）出現皮膚發紫，同日被帶往威爾斯親王醫院急症室並入住兒童深切治療部接受診治。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，初步調查顯示，該20個月大男嬰潛伏期內沒有外遊，他沒有接種新冠疫苗，其家居接觸者均沒有病徵。中心提醒從未接種疫苗或未曾感染2019冠狀病毒病的高危人士，應盡快接種疫苗及採取額外的衞生措施以保護自己；家長亦應安排滿六個月的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險。高危人群無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病至少六個月後，接種額外一針的加強劑以加強保護。

中心提醒社會各界繼續提高警覺預防冬季呼吸道感染疾病，指隨着天氣轉涼，新冠病毒和季節性流感的活躍程度已出現上升趨勢，強調接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士（包括孕婦）應盡快接種疫苗及適時接種加強劑；中心亦提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。