盧寵茂料冬季流感新冠病毒雙重夾擊　呼籲市民盡快接種疫苗

冬季流感季節即將來臨，醫務衞生局局長盧寵茂表示，預期解除口罩令之後的首個冬季，本港很大機會面對季節性流感與新冠病毒雙重夾擊，政府重視應對高峰期枇襲的工作，呼籲市民盡快接種流感疫苗。



選委界立法會議員陳凱欣關心，學童九月已上學，十一月才接種疫苗會否太遲。衞生署首席醫生(緊急應變及項目管理)奚安妮指，香港冬季流感高峰期在一月至三至四月，署方建議秋季十月至十二月接種流感疫苗，過去接種流感疫苗的學童，他們的抗體會逐漸減退，這兩個月是最佳接種時間。



盧寵茂今早（13日）出席立法會衛生事務委員會時說，最新監測數據顯示，最近一周的流感陽性比率升至13.28%，遠超9.21%基線水平。他又指，8月踏入夏季流感季節至今，衛生防護中心已錄得214宗成人嚴重流感個案，129人死亡，約60%未有接種流感疫，另外亦有13宗兒童嚴重個案，當中1人死亡，9人沒打流感針。

當局會重點推動高風險群組和接種率低的群組，接種流感疫苗，同時會繼續推行新冠疫苗接種計劃，為高風險群組提供雙重保護。

考慮把污水檢測推展至流感病毒

保險界立法會議員陳健波在會上問到，大廈污水檢測如果發現流感個案，局方會如何應對。盧寵茂指以往新冠疫情的經驗可見，大廈污水檢測早於在社區發現感染個案，有警示作用，考慮將檢測推展至流感病毒。

當局會重點推動高風險群組和接種率低的群組，接種流感疫苗，同時會繼續推行新冠疫苗接種計劃，為高風險群組提供雙重保護。