官方：JN.1可能發展成內地新冠病毒優勢流行毒株　助推疫情上升

內地11月發現本土新冠變種JN.1變異株，近日，當局表示，受JN.1持續輸入、農曆新年前後人群流動等因素影響，JN.1可能發展成為內地新冠病毒優勢流行毒株，助推疫情上升。



在北京召開的政策例行吹風會上，國家疾控局規劃財務與法規司司長李正懋表示，專家研判，內地今冬、明春將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行的趨勢。受國外JN.1持續輸入、農曆新年前後人群規模流動等多因素影響，JN.1變異株可能發展成為國內新冠病毒優勢流行毒株，助推疫情上升，增加老年人、慢性病患者等人群的重症死亡風險，並可能對救治能力相對薄弱的農村醫療服務系統產生一定壓力。

李又指，監測顯示，國內新冠疫情本土流行毒株中，目前JN.1變異株佔比較低，惟也呈上升趨勢，共報告490條JN.1變異株序列，其中輸入病例序列443條，佔90%；本土病例序列47條。有證據顯示，JN.1變異株免疫逃逸和傳播力增強，不過致病力並未增強，特異性抗病毒藥物依然有效。

李進一步指出，隨著元旦、新年假臨近，人群流動活動增多，可能增加傳染病疫情傳播風險，建議乘坐公共交通工具或前往人群聚集場所時「科學佩戴口罩」，老年人、嚴重慢疾病患者、孕婦盡量減少前往人群聚集場所，呼吸道傳染病患者或出現相關症狀者暫緩出行，避免前往人群聚集場所。