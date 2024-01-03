8000萬頭獎六合彩｜核對新年金多寶攪出號碼　周六攪珠頭獎9600萬

馬會今晚（3日，星期三）舉行六合彩新年金多寶攪珠，設有6,000萬元金多寶，估計10元一注獨中頭獎，幸運兒可獲8,000萬元。晚上9時15分截止投注，總投注額為1.71億元（171,448,460元）。



馬會其後公布，今晚再無人中六合彩頭獎，下期本星期六晚（6日）攪珠，估計頭獎10元一注獨中，可得橫財9,600萬元。



▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼



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攪出的號碼為：2、3、19、34、37、46，特別號碼為：32

1月3日六合彩新年金多寶攪珠結果。（馬會直播畫面截圖）

多寶累計近8277萬

馬會公布，今晚攪珠無人中頭獎。二獎有14注中，每10元一注派彩542,130元；三獎有318.5注中，每10元一注派彩63,540元。

多寶累計82,769,571元（近8,277萬元），撥入本周六攪珠，估計頭獎10元一注獨中可得9,600萬元。

1月3日六合彩新年金多寶派彩結果。（馬會網頁圖片)

六合彩一周攪珠三次，一般逢星期二、四及六（如撞跑馬日則改接着星期日）舉行。由於星期一（1日）才舉行元旦賽馬日，今晚星期三無跑馬；而在星期三進行六合彩攪珠屬少有做法，也因此明晚（4日，星期四）不設攪珠，下次要到星期六（6日）才舉行。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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連續五期無人中頭獎

六合彩已連續四期無人中頭獎，上期去年12月30日更連二獎都無人中。連同今晚攪珠，即連續五期無人中頭獎。

對上一次有人中頭奬，為去年12月19日晚的攪珠，共有1.5注中，每10元一注派彩61,757,860元。兩張中獎彩票的幸運兒均是到投注站買實體彩票，其中一張是在荃灣沙咀道投注站買的彩票，而且只是6個號碼運財獎券；而投注5元一注而得3,087萬元的幸運兒，則在石峽尾偉智街投注站買得彩票，為「5膽拖6腳」彩票。

▼12月20日 沙咀道投注站售出的12月19日攪珠彩票中頭獎▼

