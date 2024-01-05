高橋陽一退休｜逾30年《足球小將》漫畫迷感好嘥：可能佢做到好攰

日本足球漫畫《足球小將》作者高橋陽一昨日（4日）宣布4月起正式引退，屆時《足球小將》兩個連載系列將於同月終結。有漫畫店店員稱，《足球小將》漫畫目前在港未算熱門，支持者大多屬40歲左右的中年人，暫未見結束連載的消息引起更多人購買，更坦言自己未曾看過《足球小將》的漫畫，形容內容「踢極都踢唔完」。有漫畫迷則依依不捨，形容作者退出「好嘥」，「我地香港人睇呢個好多年㗎啦嘛⋯⋯可能佢真係做到好攰、做到盲目。」



有售賣日版足球小將漫畫雜誌的店員就表示，《足球小將》相對其他漫畫並不算熱門。（余月明攝）

《足球小將》系列漫畫由1981年開始連載，至今已經是第43年，累計發行量已超過9,000萬部，是世上知名度最高的足球漫畫。作者高橋陽一昨日於最新一期連載中宣布引退，其中一個原因是年事已高，雖然目前身體仍很健康，但如繼續執筆，就無法掩飾體力衰退的情況。

記者今日到信和中心視察，發現引退消息並沒有因而造成太大迴響，大多漫畫店經已沒有售賣《足球小將》，亦有店員稱並沒有人前來查詢足球小將相關的問題，也因「無人買」而沒有入貨。

有售賣日版足球小將漫畫雜誌的店員就表示，《足球小將》相對其他漫畫並不算熱門。（余月明攝）

信和中心大多漫畫店沒有售賣《足球小將》。（余月明攝）

漫畫店稱不算熱門 支持者大多40歲中年人 無意大量入貨

有售賣日版足球小將漫畫雜誌的店員就表示，《足球小將》相對其他漫畫並不算熱門，而平時有購買《足球小將》的都是固定一群，年齡多數為約40歲中年人。她表示，即使最近有引退消息，亦未見購買漫畫的人增多，加上故事有連續性，「買咗嗰啲已經買咗，唔中意嗰啲都係繼續都唔中意」，故無意大量入貨。

店員表示，每次大約會入100本漫畫，開售初期較多人會購買，惟過後每星期都只會有三、四個客人。店員坦言，自己都沒有看《足球小將》，形容劇情「踢極都踢唔完」，所以對於作者引退沒有太大感受，亦稱「一年死咁多人都唔會有咩感受」。

45歲的何先生由小學五、六年級開始就有觀看《足球小將》。（王海圖攝）

小學五、六年級開始迷上足球小將 作者引退：好嘥囉

45歲的市民何先生由小學五、六年級開始追看《足球小將》，不論電視節目、港版及日版漫畫都「有追開」。他指，近一年都會到信和購入日版足球小將漫畫雜誌，今日放假特意到信和中心購入第19期漫畫，惟因日本假期暫時未到貨。何先生表示，漫畫或因版權問題而暫時未有中文翻譯，自己都是「睇公仔㗎咋，大致上都知佢做咩嘢。」

何先生在社交媒體上得悉作者引退消息，對此他感到「好嘥」，皆因「我地香港人睇呢個好多年㗎啦嘛⋯⋯可能佢真係做到好攰、做到盲目。」漫畫是其童年回憶，小時候更有因為《足球小將》而踢足球，學習故事中的招式。故事當中他最喜歡戴志偉和小志強，他亦稱「故事梗係天花龍鳳，但都做到好深入民心。」對於作者宣布引退，他認為，對方可能是「揼波鐘」後再「揼」不到話題，而未能繼續畫漫畫。

何先生指，雖然現時沒有再踢足球，不過平時都有「睇開波」，亦有持續玩足球小將的手機遊戲「奮戰夢幻隊伍」，更言初期每月「課金」達3、4千元，惟現時大多只會「掛機」消磨時間，平均一個月花費1、2千元，投入意欲逐漸減少。