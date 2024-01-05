高橋陽一宣布足球小將4月告終　傳奇足球動漫啟發一代接一代球員

《足球小將（Captain Tsubasa ／キャプテン翼）》的漫畫家高橋陽一宣布引退，《足球小將》漫畫將連載至今年4月終結。《足球小將》漫畫由1981年起連載，至今有43年歷史。這套日本足球動漫影響全球，激勵了一代又一代足球人，不同年代的球員都表示受《足球小將》啟發而投身球員之路。



曾經受《足球小將》啟發及激勵的知名球員包括美斯、阿古路、施丹、阿歷斯山齊士、恩尼斯達、韋拿、哈美斯洛迪古斯。

阿古路有用戴翅偉的護脛。（X）

德國前鋒普多斯基（Lukas Podolski）效力神戶勝利船期間，宣傳一對以《足球小將》為主題的波砵，他在社交網站上寫：「由小時候起，《足球小將》就成為我其中一鼓勵，很榮幸可以支持日本足球漫畫及這種獨特的文化。」

在2011年，意大利前鋒迪比亞路（Alessandro Del Piero）收到一份來自高橋陽一的畫作，並興奮地透過個人網誌分享。他寫：「大家可以見到我這份禮物。我想多謝高橋陽一大師及我的日本朋友，這幅畫經過很長的旅程才來到我手上。」

迪比亞路感謝高橋陽一的畫作。（X）

有次法國名將亨利（Thierry Henry）訪問日本，與高橋陽一見面，他透露自己從小便是《足球小將》的讀者。他還說：「我在《足球小將》中學到堅持夢想的重要。多謝《足球小將》，令我成為一位足球員。」

費托自小喜歡《足球小將》。（X）

西班牙前鋒費蘭度托利斯（Fernando Torres）在訪問講過，《足球小將》是他開展足球生涯的原因之一。他說：「記得小時候，我們甚至收不到理想的電視訊息，但在學校人人都討論一套來自日本的卡通片。這套卡通片在西班牙叫《Oliver y Benji》而在日本叫《足球小將》，入面講到年輕球員入國家隊，去贏世界盃，轉會到巴塞隆拿、拜仁慕尼黑，到歐洲落班，就像夢一樣。我開始踢足球，是因為哥哥逼我，還有這套卡通片。我想成為Oliver，因為他是非門將球員，Benji則是門將。這也是我首次跟日本的接觸。」

意大利中場加度素（Gennaro Gattuso）曾經表示《足球小將》是他自小喜愛的動漫，特別的是其偶像並非戴翅偉而是梁仔。他說：「在意大利，除了門將外，人人都是戴翅偉的支持者，但我是不一樣的。我發現只有當你的球隊擁有一個這樣的人時，你們才能組成一個朋友圈子。他教曉我這件事。」

加拿祖的小腿有個《足球小將》的紋身。（Getty Images）

除了這些上一代的球員，近期上位的曼聯翼鋒加拿祖（Alejandro Garnacho）有個《足球小將》紋身，這個紋身在他的小腿上，見到上面有戴翅偉、小志強、林源三等重要角色。法國前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe）亦喜歡《足球小將》，早前獲高橋陽一贈畫，在社交網站表示非常夢幻。