足球小將完結　粉絲陸頌雄：預言日本贏德國　推動夢想成現實

《足球小將》（隊長小翼）系列漫畫由1981年開始連載，至今43年。最近，作者高橋陽一表示引退，足球小將連載亦迎來終止。熱愛足球的工聯會立法會議員陸頌雄亦是粉絲，稱從小學三年級開始觀看《足球小將》，早些年亦與兒子共同觀看《足球小將》小學篇。對於《足球小將》停刊，他表示高橋陽一已將最好的一刻獻給觀眾，對兩代人影響深遠。



陸頌雄。（林靄怡攝）

足球小將將夢想推動為行動

陸頌雄表示，最喜歡的角色是「球場上的藝術家」泰來（岬太郎），從小學三年級開始觀看足球小將，當時好多男同學都受到影響，加上《足球小將》填補小朋友的幻想空間，是沒有壞人、很積極正面的熱血友情故事，以致當時的「街場文化」亦十分蓬勃。不過，他指出當時電視台每日播出，是翌日學生的討論話題，如今則難以再次帶動氛圍。

陸頌雄認為《足球小將》對現實世界很有影響力，舉例指漫畫內日本隊踢贏德國隊，而現實中就有人指「日本踢贏德國絕對冇可能」，惟2022年世界盃分組賽日本2：1贏德國，將夢想推動為行動。

事實上，「羅馬王子」托迪自小就看《足球小將》，深受該動漫影響，長大後成為意大利著名中場，可見足球小將引領無數男孩實現足球員的夢想。

何俊賢。（資料圖片）

經典結束或是完美結局

對於《足球小將》迎來結局，作為立法會足球隊隊長的民建聯立法會議員何俊賢稱，經典在某個地方結束，可能是最完美的結局。他由初中開始看高橋陽一的《足球小將》，雖然該年代都有其他出色的動漫，認為《足球小將》仍是該年代中前期的代表作。他笑言，當中可能一場比賽都要踢幾個星期，是當代年輕人熱議的話題；漫畫中帶出寓意是永不放棄的精神，對年輕人建立正面價值觀有幫助。