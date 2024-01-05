傳媒查車牌須審批　李立峯：新聞工作要保密　運輸署亦非專家

運輸署宣布將在下周一（8日）推出車牌查冊新措施，傳媒查車牌須提交書面申請，列明充份理據及詳情，待署方審批是否牽涉重大的公眾利益。

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，署方並非新聞專家，質疑他們基於什麼去作判斷是否涉重大公眾利益。他指新聞工作有保密需要，署方如何界定有充足的理據。李指實際操作存在很大的困難及爭議，設立審批關卡是否必要，為何不直接將新聞用途納入可作車牌查冊。



運輸署宣布將在下周一（8日）推出車牌查冊新措施，傳媒查車牌須提交書面申請，列明充份理據及詳情，待署方審批是否牽涉重大的公眾利益。 （盧翊銘攝）

運輸署宣布將在下周一（8日）推出車牌查冊新措施，訂明可供車牌查冊的三個條件，包括是登記車主、獲得登記車主書面同意，或申請人聲明他／其主事人權益因為車的擁有權或使用直接受到影響，因此要確定車輛資料，該七個用途包括買賣車輛及保險索償等，但未有將新聞用途納入可查車牌的條件。

傳媒查車牌 要求提供充份及詳盡的陳述理據

如果不符以上條件，涉及重大公眾利益的情況，包括傳媒查車牌亦須提交書面申請，列明他的身份詳情，提供充份及詳盡的陳述理據，並要確保獲得的資料不會被誤用及濫用，交由運輸署署長審批。有關的審批不設上訴機制，亦未有設定審批時間，署長僅回覆傳媒「審批會儘快處理」。

運輸署在記者會強調，終院頒下判辭指車輛登記冊的個人資料擁有私隱權並應受保障，署長有責任保障有關資料，亦要將被披露的資料風險降到最低。但翻查資料，中大法律學院副教授Stuart Hargreaves曾向傳媒表示，涉及查車牌的蔡玉玲案判辭明確指出，即使記者為了八卦新聞索取車牌資料，都應該受到保障。終院對新聞工作採取非常寬鬆的定義，特別適用於催生「公民記者」的現今社會。

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，新聞工作有保密需要，署方並非新聞專家，質疑他們基於什麼去作判斷是否涉重大公眾利益，如何界定有充足的理據。（資料圖片／盧翊銘攝）

李立峯：查冊非只作交通運輸報道 運輸署非新聞專家

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，記者作車牌查冊，有關報道並非一定與交通運輸事宜有關，以蔡玉玲當時的721報道便與交通專業無關。運輸署並非新聞專家，他們基於什麼去作新聞判斷，並判斷是否涉重大公眾利益。

再者，他表示新聞工作有保密需要，「新聞工作者要披露多少資料，署方才叫充足呢？」，署方是否可接納新聞工作者僅表示作什麼類型的報道，「如果署方可以寬鬆處理，又為何不直接讓傳媒查冊呢？」

問及如果當中的報道牽涉針對運輸署事宜，李立峯稱審批的運輸署當然會有利益衝突的嫌疑，又會衍生記者打草驚蛇等問題，當中的審批操作存在很大的困難及爭議。故此，設立審批關卡是否必要，為何不直接將新聞用途納入可作車牌查冊。

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