查冊案｜蔡玉玲：勝訴不等於公平公正　不應假設被告有資源討公道

香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時，一度被裁定在車牌查冊時作出虛假陳述罪成，至日前她「終極上訴」後，獲終審法院一致裁定上訴得直，並撤銷各項定罪。蔡玉玲今日（7日）在商台節目表示，案件上訴至終審法院才能還她公道，慨嘆「common sense is not common」，但在本港近年急劇轉變的環境下，已不再對此感到驚訝。

對於行政長官李家超指，其案件反映司法制度公平公正，她直指有關言論「哽耳」，認為當局不應假設被告有資源，可為自己討回公道，反問坐擁龐大資源的政府和司法系統是否應反省其檢控和起訴決定。她又希望政府能基於今次案件，檢討現行查冊制度、釐清灰色地帶，從寬處理查冊，以協助新聞工作者做好報道，而不須擔心會受牢獄之災。



+ 7

蔡玉玲在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今次案件已經歷兩次敗訴，故「呢幾年喺期望管理上做得好唔錯」，在終極上訴前已「打定輸數」，形容最終勝訴是「錦上添花」或還一個公道，強調最重要的是大家的堅持。

被問到今次案件要上訴至終審法院才被接納其法律觀點，她表示，自己作為當事人的想法與大眾的迴響一樣：「common sense is not common」（並非人人都有常識）。

政府掌龐大資源 應反思檢控是否合理

她特別提到，昨日（6日）特首李家超表示，其案例反映公平公正，惟她直言有關言論「哽耳」，因為當局不應假設被告有精力和資源就案件上訴、為自己討回公道，而在另一邊廂，政府或者司法系統係掌握龐大資源，更由納稅人承擔費用，「係咪喺呢件事上面，係咪少少行政當局或者司法佢哋去反省或者檢控……由警方決定拘捕、律政司決定檢控，係咪中間冇任何問題呢？我覺得好難話因為我贏咗就反映司法制度公平公正，掉返轉頭如果想像我輸咗，佢都會講一樣嘅說話。」

唔應該假設所有被告都要有精力、魄力、時間、資源，就住一單好似好瑣碎嘅案件，6,000蚊，剩係案底，基本上冇其他刑罰，上訴到去上訴法院或者去終審法院，自己去取回公道，我覺得咁樣嘅運作係咪真係所謂叫公平公正呢？點解要一個所謂被告去證明自己係無罪，係咪所有人都afford得到做呢樣嘢呢？我就覺得呢個講法未必係咁準確，或者未必係反映事實嘅全部。 香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲

促政府釐清灰色地帶 新聞工作者可合理查冊及使用

蔡玉玲又提到，要彰顯到今次判決所提到《基本法》保障市民言論自由和新聞自由的精神，政府應考慮其他查冊制度，是否能更好地協助新聞工作者從事其工作，當中不同類型的查冊已有不同操作 ，亦留下了不同的詮釋空間，「我嘅案例之後，雖然𠵱家贏咗，但傳媒工作者喺做嘢嘅時候會唔會多咗考慮，呢樣嘢好靠行政當局去諗下點樣釐清灰色地帶，亦都好清楚畀個訊息大家，新聞工作者只要係合理查冊同埋合理使用呢啲資料，就唔應該擔心自己會墮入法網。」

港台《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲2020年被警方上門拘捕，涉與報道去年7.21的專題有關。（《鏗鏘集》節目截圖）

她認為，在開放的社會已再難以定義傳媒，而現時已有不同法例阻止市民濫用資料，故應基於資訊自由的精神，開放查冊讓市民大眾查冊，在審批時亦應從寬處理，「個精神應該係批咗畀你，再睇下你有冇虛假或者不正當用途，你好難話逐個申請去審批，呢個又牽涉到我使唔使填我查緊乜嘢呢，呢個就會引致到其他問題。」

被捲入今次案件的為港台節目《鏗鏘集》的《7.21誰主真相》，以調查2019年7月21日元朗襲擊事件為主軸的報道，相關報道已被港台下架，蔡玉玲坦言希望報道能重見天日，但該影片下架並否單純因為其官司，亦有其他因素，故相信難以再見到報道上架。

據同事引述高層稱怪責自己

她續指，在今次事件中，無機會與港台管理層，即助理廣播處長或以上的高層直接溝通，而據同事引述，「我覺得佢哋都講咗啲說話令我幾傷心同幾唔合理，令我覺得我先係要承擔錯誤嘅人。」

她又指，曾見證過港台好的年代，形容自己抓住了新聞自由的尾巴，更一度質疑過為何同事不能堅持到最後，當時情緒亦十分複雜，更坦言現時對任職多年的港台已再無一絲期望：「冇睇法喇，好難有咩睇法」，她作為觀眾，現時已無再收看或收聽港台的節目。