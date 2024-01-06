大潭峽懲教所37歲外籍男囚犯染侵入性腦膜炎雙球菌　留醫瑪麗ICU

衞生防護中心公布，南區懲教署院所一名37歲男子，感染入侵性腦膜炎雙球菌，現時正於瑪麗醫院深切治療部留醫。中心指，正展開流行病學調查，所有密切接觸者至今沒有出現病徵。院所亦已按中心建議即時消毒相關的環境。衞生防護中心指，涉事懲教署院所為柴灣大潭峽懲教所，病人為外籍人士，有24人被列為密切接觸者。



衞生防護中心公布，南區懲教署院所一名37歲男子感染腦膜炎雙球菌。（資料圖片）

衞生防護中心指，一名過往健康良好的37歲男子，自去年12月初入住南區一間懲教署院所，直至今年1月3日期間健康情況一直穩定。他於1月4日開始出現輕微神志不清，故被即時安排到瑪麗醫院急症室求醫。他其後出現發燒，轉往深切治療部留醫，臨床診斷為腦膜炎。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

衞生防護中心指，涉事懲教署院所為柴灣大潭峽懲教所，病人為外籍人士，有24人被列為密切接觸者。

侵入性腦膜炎雙球菌的傳播途徑，可經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫。衞生防護中心指，正展開流行病學調查，並為所有密切接觸者安排預防藥物。所有密切接觸者至今沒有出現病徵。院所亦已按中心建議即時消毒相關的環境。