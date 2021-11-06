兒童感染腦膜炎雙球菌入血可致命　認清病徵及注射疫苗可預防感染

「腦膜炎雙球菌」這名字近年常會被提及，它是一種非常危險的傳染病，而且有疫苗可預防。而更重要的一點是：腦膜炎雙球菌有很多不同血清群，其中大多數個案都是因感染A、B、C、W和Y型血清群，當中B型更佔了約半數的腦膜炎雙球菌病。可是，早期的腦膜炎雙球菌疫苗，只涵蓋A、C、W和Y型，對B型引起的個案並沒有預防作用，直至2019年本港終於引入B型腦膜炎雙球菌疫苗。

【作者為兒科專科醫生蘇詠怡醫生】



腦膜炎雙球菌主要經飛沫或患者呼吸道分泌物傳播，一旦感染，可入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜，形成腦膜炎。初期病徵和感冒類似，以發燒為主，也可能有頭痛、嘔吐、頸部僵硬或肌肉酸痛等病徵，有時還會出現紅色或紫色的皮疹。一旦腦膜炎雙球菌入血，病情可急劇惡化，並於24小時內奪命。

統計顯示，即使有接受治療，每100名腦膜炎雙球菌病感染者中，仍會有10-15人不幸死亡。另外，倖存者之中，每100人約有10-20人會有殘障後遺症，例如聽力損失、腦部損傷、腎臟損傷、截肢、神經系統問題或因接受植皮手術導致嚴重疤痕等。具體可引致永久性的智障、發展遲緩、手腳失控、癱瘓等後遺症。這病患者有不少是小朋友，以上影響實在不容忽視。

要預防腦膜炎雙球菌病，一定要教導小朋友注意個人衛生，同時考慮為他們接種疫苗。

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個人衛生包括：經常保持雙手清潔，洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，可使用濃度70-80%的酒精搓手液潔淨雙手。此外家長也要注意家居環境衞生，經常清潔和消毒兒童常接觸的表面。傢俬、玩具和共用物件，可使用1:99稀釋家用漂白水消毒，待15-30分鐘後，用水清洗並抹乾；金屬表面則可用70%酒清潔消毒。

但說到底，最有效的預防方法是接種腦膜炎雙球菌疫苗。過往，一般的四價疫苗只可對抗A、C、W和Y型的感染，幸而2019年有兩款B型腦膜炎雙球菌疫苗在本港註冊。其中一款意大利生產的，適合2個月大或以上小朋友接種，2-23個月的小朋友需注射三針，而兩歲或以上的小朋友則注射兩針，研究顯示保護率達95-100%；另一款美國生產，適合10歲或以上小朋友接種，注射二或三針，研究顯示保護率79.3-99.4%。

當然，除了B型腦膜炎雙球菌疫苗，也建議家長慮為小朋友接種A、C、W和Y型疫苗，讓小朋友得到較全面的保護。

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