車牌查冊收緊｜基本法賦新聞自由　江玉歡：點解採訪基本權要人批

運輸署今（8日）起推出車輛查冊新措施，傳媒查車牌有別以往經系統即時取得車主資料，需要先提交書面申請，列明申請人的身份詳情，提供充份理據及陳述等，由運輸署署長審核，牽涉重大的公眾利益才批准。



措施一推出，惹來傳媒業界不少反對聲音。立法會議員江玉歡今日（8日）指出，基本法27條列明新聞自由，這是一個基本權利，不明白署長為什麼有這麼大權利去決定，「如果係基本法27條賦予咗我嘅基本權利，點解要人批？」她質疑，新措施無諮詢，擔心措施會影響記者採訪，重申運輸署應要賦予權利予記者提取資料、設立指引定義何為公眾利益及有上訴機制，未來將繼續與運輸署及立法會繼續跟進事宜。



立法會議員江玉歡指出，基本法27條有列明採訪權是一個基本權利，不明白署長為什麼有這麼大權利去決定（資料圖片／盧翊銘攝）

就運輸署今推出車輛查冊新措施，江玉歡在電台節目《千禧年代》中表示，自己在推出新措施後看過終院就蔡玉玲案的裁判，當中提及基本法27條列明市民享有採訪自由，而私隱條例亦列明在記者採訪都有例外，故不明白署長為什麼有這麼大權利去決定，「（採訪）喺基本法係一個基本權利，點解突然𠵱個基本權利，會由一個署長有大嘅權利去批我有無？」

她又指，記者車牌查冊多年，亦沒有出現記者查冊後亂用資料的例子，不明白為何私隱條例列明在記者採訪有例外，車牌查冊仍需收緊，「如果係基本法27條賦予咗我嘅基本權利，點解要人批？」

香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。 《基本法》第27條

她又質疑， 以蔡玉玲案例，亦要經過多番審訊才可有結果，不明白為何運輸署署長有這麼大權利去決定何為公眾利益。她續指，自己亦有翻查過海外例子，紐西蘭就有為公眾利益訂立不同指引，要求機關需考慮不同的因素，相反香港則沒有，只是說要畀資料，沒有上訴機制、沒有審批時限的造法不太理想，「唔發牌都可以上訴，點解依加都唔可以上訴。」

她亦批評，車輛查冊新措施推行極急，1月5日宣布三日後就推出，質疑署方未有問過業界同立會議員，冀運輸署在表格中設「新聞報道」選項予記者採訪。她又指，即使做不到，亦應要賦予權利予記者拿資料、有指引定義何為公眾利益及有上訴機制，未來將繼續與運輸署及立法會繼續跟進事宜。

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