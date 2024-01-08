國泰取消航班　着FB私訊跟進　項明生一肚氣：機械客服唔明我意思

國泰航空自去年年底起，持續有航班取消。旅遊達人項明生昨日（7日）原訂台灣桃園飛日本關西，抵達機場始獲國泰通知「班機調度」而被取消，最終即場花2000多元買華航機票。



國泰航空昨傍晚在項明生的Facebook上留言致歉，著他私訊跟進協助。現身處關西的項明生向《香港01》表示，私訊國泰FB後發現，原來只是由聊天機械人接待，對方覆稱「我不太懂你的意思」，項明生無奈表示：「真係浪費我時間。」他又指國泰主動留言稱協助，但至今未有真人公關與他聯絡。



身處台灣的旅遊達人項明生今日（7日）指出，原訂今晨乘國泰機由桃園飛日本關西，惟抵達機場才獲告知因「班機調度」而被取消。（項明生提供相片）

國泰人工智能客服，在項明生發帖8小時後留言，請他私訊所需協助，項回答說已自費購機票。（項明生Facebook）

自費買機票去日本 指聊天機械人回覆是浪費時間

項明生向《香港01》表示，國泰在事隔12小時後才於他的fb留言，著他私訊聯絡，「我已經買咗第二張機票飛咗去關西，食緊晚餐喇」。

他之後私訊國泰fb，豈料是由一名聊天機械人接待，「我私訊佢話『我係James，你叫我私訊聯絡你』，個機械人覆我『我唔明你問題，可否重新輸入』，我開緊工要節目㗎，真係浪費我時間。」

項明生按指示私訊國泰fb，豈料是聊天機械人，機械人稱「我不太懂你的意思」。（項明生提供相片）

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「國泰曾是港人驕傲，現令人悲哀」

項明生又苦笑指，「CEO、PR team都識我，但無公關搵過我，淨係叫個機械人嚟，唔好同我玩啦」，他稱國泰曾經是香港人的驕傲，如今每況愈下，令人感到悲哀。不過，他指國泰始終是大公司，航點和班次較多，「希望下次搭飛機啲機師唔好病啦」，又促請國泰因應人手開航班，「唔好去到（機場）先嚟cut」。

國泰航空早前公布，由於機師因病缺勤較預期多，聖誕節起有航班取消，1至2月平均每日12班機受影響，但保證農曆年高峰會正常運作。