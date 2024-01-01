國泰航班｜1.2至1.7取消至少34架航班　涉來往上海、北京及台北等

撰文：何瑞芬
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國泰航空日前指因流感令機師缺勤問題嚴重，為令服務運作正常，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班，繼去年12月29日至今日（1日）元旦假期期間取消至少55班機後，最新一星期（1月2日至7日）將取消至少34架航班，涉及來往上海、北京、台北、杜拜、印度德里及孟加拉達卡的航班。

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綜合Hong Kong Aviation Forum的網上專頁，以及國泰網站消息，國繼在本月2日至7日，取消至少34架航班，涉及來往上海、北京、台北、杜拜、印度德里及孟加拉達卡的航班。其中，來往上海浦東機場的CX360及往返航班CX369將取消全部6日的航班。

▼1月2日7日國泰取消航班▼

1月2日至7日
CX360、CX369
來往香港至上海浦東

1月3、4、5及7日
CX392 CX393
來往香港至北京

1月4日至7日
CX472 CX473
來往香港至台北

1月4日
CX731 CX738
來往香港至杜拜

1月5日
CX697
香港飛往印度德里

1月6日
CX694
印度德里飛往香港

1月5日
CX667 CX662
香港來往孟加拉達卡

國泰航空早前稱，由於12月值流感季節，機師因病缺勤多於預期，因此曾動取消個別航班，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班。國泰強調，整體營運保持正常，且於節假出行高峰期間，顯著增加航班數量。對於有臨時航班變動，國泰向相關乘客衷心致歉，將致力確保航班正常運作，減輕對乘客影響。

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