旅發局餐飲消費券｜周三起加推10萬份$100晚市券　簡單四步搶優惠

旅發局早前推出20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，首批消費券已在12月10日送出，而第二批則會在周三（10日）派出。市民在當日上午10 時起可於旅發局的電子平台免費領取第二批共10萬份餐飲消費券，每份價值100元，涵蓋全港近110個商戶﹑合共超過600間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。



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旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券首批消費券已於12月20日推出，而第二批則會在周三（10日）早上10時免費推出，名額10萬份，每份價值100元，涵蓋全港近110個商戶﹑合共超過600間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。市民成功領取後，可於每日傍晚6 時後前往已揀選的食肆或酒吧，堂食消費滿港幣100 元或以上，享用即減港幣100 元的餐飲消費優惠。

由於餐飲消費券以先到先得形式發放，打算參加活動的市民，可參考以下官方提供的攻略，因部分步驟預先登記，如果快人一步，成功搶券機會自然增加。

1/ 預先註冊Discover Hong Kong 電子平台帳戶



市民要領取餐飲消費券，必先擁有Discover Hong Kong 電子平台帳戶，以香港手機號碼註冊便可，每個手機號碼只可註冊一個帳戶。現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效。

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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2/準時Click 入官網連結



第二批餐飲消費券將於本周三（10 日） 上午10 時起在活動官網派發，並在當時才開始安排市民輪候進入網站領取餐飲消費券，故建議市民毋須過早進入網站。

3/確保電子錢包有空間取券



每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券（視乎供應情況）。如果市民早前已成功領取第一批餐飲消費券，必須使用後方能騰出電子錢包空間，領取第二批餐飲消費券。而餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改。

4/成功取券30 日內每晚6 時後享用



餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計30 日有效，逾期不獲補發，適用於每日下午6 時後至當晚商戶休息為止。使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入Discover Hong Kong 電子平台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供的旅發局二維碼兌換。如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用。