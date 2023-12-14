旅發局餐飲消費券｜黃傑龍讚消費滿$100等於免費︰幾好嘅聖誕禮物

為配合政府統籌社會各界鼓勵本地消費，旅發局將於下周三（12月20日）及明年1月10日，向港人派發合共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可的食肆受惠。



優質旅遊服務協會主席黃傑龍今早（14日）於港台節目《千禧時代》中，讚揚該餐飲券的使用細節寬鬆，若食客剛好消費滿100元便可用來付全費，「即係完全唔使畀錢就用得」，認為是一份不錯的聖誕禮物。他又預料，今年聖誕市道與去年相若，甚至有不少食肆已訂滿一輪，認為經濟疲弱不影響港人於大時大節外出消費。



▼旅發局早前向旅客派發消費券▼



旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）

股市樓市低迷 讚派晚市消費券︰一份幾好嘅聖誕禮物

黃傑龍表示，最近本港消費疲弱，最大原因是股市及樓市低迷，他形容旅發局的消費券為「一份幾好嘅聖誕禮物」。他指出，旅發局主要向外地旅客推廣香港，較少服務港人，認為總值2,000萬元已不是小數目，即平均每個商戶將有逾萬元獲益。

黃傑龍並讚賞餐飲券的使用細節寬鬆，若食客剛好消費滿100元，「即係完全唔使畀錢就用得」。但他估計，旅發局的用意並非鼓勵港人留港消費，「會唔會我本來諗住去旅行都唔去喇，留喺香港消費呢？我覺得佢本來唔係諗住咁誇張嘅動作，只係一份禮物囉。」

優質旅遊服務協會主席黃傑龍。（資料圖片）

設機制限每間食肆收券次數

黃傑龍又指出，旅發局早前推出旅客版消費券時，已設有機制，限每間食肆的收券次數，防止消費券過份集中於某幾個餐飲品牌，讓各食肆均能受惠。而上次亦只得10多食肆「攞盡」上限。

至於「優質旅遊服務」計劃認可的食肆並不集中於旅遊區，本港逾萬間食肆均可申請，經過顧問現場審核後，需符合服務質素的要求，才可取得認可標誌。他期待更多食肆申請認可，讓旅客更容易揀選有素質保證的食肆。

只需3步便可領取消費券。（旅發局網頁截圖）

料聖誕節市道與去年相若 不少食肆已訂滿一輪

黃傑龍並指，本港經濟相比數個月前更為疲弱，但最近在上環觀察到外國旅客重臨香港，加上「高才通」等人才陸續抵港，租務市場漸有好轉，因此對今年聖誕市道仍抱有期待，「一來一回都抵銷咗。」

黃傑龍又透露，餐飲業的聖誕預約不算太差，與去年相若，甚至有不少食肆已訂滿一輪。他認為本港目前失業率低，港人大時大節仍願意外出消費。「就算去旅行幾日，都會有幾日留喺香港。」

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