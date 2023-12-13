旅發局餐飲消費券｜12.20搶$100晚市消費券優惠 附登記網頁/教學
聖誕及新年即將來臨，旅發局今日（13日）公布，為配合政府統籌社會各界鼓勵本地消費，將於下周三（12月20日）及明年1月10日，向港人分兩批送出合共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，可在全港約1,100間食肆及100間酒吧使用優惠，只須於傍晚6時後堂食消費滿100元或以上，便可憑券即減100元。下文將講解搶券方式。
▼旅發局早前向旅客派發消費券▼
「香港夜饗樂」可在約1100間食肆或100間酒吧使用消費券
旅發局公布，「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，將於12月20日及明年1月10日上午10時，優惠分兩批免費推出，每批名額10萬份，每份價值100元，即合共總值2,000萬元。名額有限，先到先得。
名額20萬份分兩批派 傍晚6時後使用
港人成功搶領消費券後，一個月內到全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可的食肆（按此）及約100間酒吧，並於傍晚6時後堂食消費滿100元或以上，便可憑券即減100元。
$100消費券可在同一帳單疊加使用
屆時港人只需預先註冊旅發局帳戶（按此），並準時在網站登入便可搶券。但須注意，每個帳戶同一時間只可領取一張消費券，必須在商戶兌換後，才可再領取新一張券。若同枱顧客同樣持有該消費券，亦可在帳單疊加使用。
旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局自11月起派發「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，深受旅客歡迎，因此再決定趁聖誕及新年期間，將心意擴大至港人，推出本地市民版餐飲消費劵，與業界攜手向港人送上佳節禮物，藉此鼓勵開心出外消費，歡度節日。
▼旅發局帳戶註冊流程▼
旅發局$100消費券可以在那些食肆使用?可以在哪裡登記?
香港01為大家準備好搶「香港夜饗樂」$100教學，市民可以在2個時段搶$100餐飲消費券，並在計劃認可的食肆使用，大家可以在相關網站先登記註冊。詳情開搶時段、食肆名單及登記網站請看。
$100消費券可在同一帳單疊加使用?
港人只需預先登記註冊，準時在網站登入便可搶券。但須注意，如成功領取消費券，在使用時...詳情請看。