黎智英案｜專家指部份涉案程式　有設秘密群組及訊息自動刪除功能

壹傳媒創辦人黎智英涉違《國安法》案續審，因應辯方昨日要求控方播放涉案影片完整版本，雙方經商討後，控方今（9日）稱原本傳召《壹傳媒》前行政總裁張劍虹作供，因辯方有律師缺席，故改為先讀部份證人的書面證供，之後播出黎約1小時的錄影會面。



控方讀出一份資訊科技專家報告，除了就黎案涉及的6個程式作簡介外，亦有實測其中3個通訊程式的操作，並指出部份程式如Telegram及Singal，有開設秘密群組，或有訊息自動刪除的功能。



黎智英案涉及使用多個通訊及社交程式，控方特別找專家作簡介及測試。（資料圖片）

本案涉及大量通訊及社交平台運作

主控官張卓勤先讀出港大計算機科學系副教授鄒錦沛的專家報告。鄒錦沛現為港大計算機科學系，「資訊保安及密碼學研究中心」副總監，其專業範疇為電腦監證及電腦安全，並曾在其他法庭案件中以專家證人身份作供。本案涉及大量通訊以及社交平台的運用，而黎的報告主要簡介即時通訊程式Whatsapp、Signal、Telegram，社交媒體Facebook、Twitter，以及影片分享平台YouTube的操作方法。

Signal有自動刪除訊息功能

為實證上述3個即時通訊程式，鄒使用3個不同電話號碼，在這些程式上各開設3個帳戶，以實證其使用方法及功能，包括登記用戶、私人及群組對話、訊息時間標記等，譬如：Telegram設有隱藏電話功能，並可開設公開或秘密群組和頻道；Signal允許用戶設定在接收者閱讀訊息後5秒至1星期內，自動刪除訊息。

控方透露，黎智英的24集訪談節目，將於傳召所有證人後播放。（節目片段）

黎的訪談節目在證人作供後播放

主控官周天行又透露，控方原訂今日傳認罪被告張劍虹出庭作供，因辯方資深大律師彭耀鴻因為突發情況，未來兩周都不能出席聆訊，控方決定現階段先讀出部份證人的書面口供，再在庭上播放約1小時的錄影會面片段。至於辯方昨日申請播放24集「Live Chat with Jimmy Lai」的完整片段，則會在傳畢證人後播放。辯方團隊另一大律師關文渭則指，若控方傳召張劍虹出庭作供，辯方或會在張接受控方主問後，申請押後不多於3日，以待彭耀鴻盤問張劍虹。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022