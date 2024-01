黎智英案｜重光團隊全球登報計劃　日經新聞相關電郵曾發予周庭

壹傳媒創辦人黎智英涉違《國案法》案續審,控方下午繼續讀出同意案情。控方案情早前提及,「重光團隊」曾進行國際登報計劃,在《日本經濟新聞》等多間國際媒體刊登廣告;同意案情則指日經在香港的公司職員曾向同案被告陳梓華、李宇軒及前「香港眾志」成員周庭發送電郵。



控方稱將傳召15名證人作供,包括張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒、陳梓華、周達權等。辯方則要求庭上播放全部涉案影片,包括黎智英的訪談節目,全長35小時。控方一度反對,法官稱為免有斷章取義之嫌,批准申請,明天先解決如何播放。控方透露,料未來兩周暫不會傳召證人。



日經中國曾發電郵予周庭

控方開案陳詞指,重光團隊曾進行國際登報計劃,在多間國際媒體刊登廣告,包括《日本經濟新聞》。同意案情則指,日經中國﹙香港﹚有限公司曾於2019年8月與陳梓華及李宇軒有多番電郵往來,其中日經曾於同月14日向李宇軒及前「香港眾志」周庭發送電郵。

同意案情亦透露,「重光團隊」網頁於2019年12月上載制裁名單,涉及制裁144名中港官員。

李宇軒與Mark Simon有多個通訊群組

李宇軒被捕後,警方在其住所內檢獲「香港故事」名片、3件「重光團隊」的T恤、〈Profiles of Perpetrator of Human Rights and Democracy Abuse〉文件等。警方亦發現,李宇軒和Mark Simon曾以訊息通訊,他的電話內另有兩個分別名為「Coffee on Sunday」和「Hong Kong Sunday Meeting」的WhatsApp群組,成員均包括Mark Simon。此外,李另有一個名為「Magnitsky Japan」的Signal群組,成員包括「Luke de P」。

免斷章取義准影片完整播放

控方讀畢同意事實後,辯方團隊大律師Marc Corlett作出申請,要求控方在現階段播放部份涉案影片。法官杜麗冰則指,辯方本就有權要求控方播放片段,毋須特別就此提出申請。主控官周天行反對,指相關片段已有完整謄本,大可不必在庭上完整播放,並可節省法庭時間。法官李運騰卻指,倘若控方需要倚賴片段舉證,便須在庭上播放完整片段,免有斷章取義之嫌,並說:「如果辯方要求你這樣做,你必須要這樣做,你別無他選。」

黎智英的訪談節目共24集,全長35小時,將會在庭上全部播放。(節目片段)

訪談節目全長35小時

不過法官認為,辯方雖然有權要求播放全片,法庭無權干預控方何時播放、是否一次過播放,或是在傳召證人時播,正如法庭不能干預辯方如何陳述案情。周天行表示,黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」一共24集,歷時35小時,控方需時考慮何時及如何播放片段,因此申請押後至明日處理。

梁美芬丈夫亦是控方證人

周天行另透露,控方將會傳召7名主要證人作供,包括《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前主筆楊清奇、「重光團隊」成員李宇軒、律師助理陳梓華合共5名從犯證人;未被起訴的壹傳媒前營運總監周達權;以及城市大學法律系教授、梁美芬丈夫王貴國。另有8名警員將出庭作供,讓辯方盤問。換言之,控方將傳召15名證人作供。

控方部份主要證人。(詳看下圖)

+ 2

未來兩周暫不傳證人

控方證人列表上另有數名證人,周天行指他們的口供可以書面方式呈堂,當中包括一名鄒姓專家的證人。據悉,該名專家為港大計算機科學系副教授鄒錦沛,他將以資訊科技專家身份講述WhatsApp和Telegram的運作。另周在法官詢問下,確認除非辯方需要傳召鄒錦沛,否則未來兩周不會傳召證人,控方或會利用這段時間先讀出部份控方證人的書面口供。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022