黎智英案・一｜用蘋果日報煽動制裁中港　推英文版望美政府支持

黎智英與《蘋果日報》三間公司涉串謀勾結外國勢力案，控方先陳述黎如何透過其創辦的《蘋果日報》，作出煽動行為。主控官在開案陳詞透露，作為傳媒大亨的黎，向與多國政治人物有連繫，更與一些美國的前官員有直接溝通，黎在《蘋果》的運作上，亦會參考他們的建議。控方指黎看準2019年政府欲修訂《逃犯條例》引發的社會爭議，認為是遊說華府的好時機，便透過《蘋果》的新聞報道、個人專欄，甚至廣告，發布惡意批評中港政府及警暴的煽動文章，鼓勵市民上街參與大規模的示威活動。



黎於2020年聽從美國顧問的意見，推出《蘋果日報》英文版，並發起一人一信運動等，呼籲國際對中港及官員制裁，並希望利用國際輿論和壓力，阻止中方在港實施國安法，同時又希望能得到特朗普政府的支持以保命。《港區國安法》生效後，黎未有停止其言論，更開設英文訪談節目，繼續呼籲國際制裁中國及香港官員等。他被還柙後，仍指示《蘋果日報》要繼續其一貫主張運作。黎曾在訪談節目說：很多人都在指望他，故他不能退縮，因為他退縮，很多人亦會跟着退。



01國安法案件專頁

黎智英還柙3年，身形消瘦了不少。

黎是激進政治人物看準修例事件圖遊說華府

主控官在開案陳詞形容黎智英是一名激進的政治人物，亦是泛民的支持者。

2019年2月，香港就修訂《逃犯條例》引起爭議。同年3月，前政務司司長陳方安生與美國時任副總統彭斯會面，黎與民主黨創黨主席李柱銘論及此事時，認為是向華府做遊說工作的好時機。

2019年3月，陳方安生訪問美國。期間獲安排與美國副總統彭斯（Mike Pence）短暫交談，黎智英認為是好時機，要求大肆報道。

黎便指示《蘋果日報》的社長張劍虹，指這是大新聞，要大肆報道，又引述前美國駐港領事郭明瀚（James Cunningham）建議：「報道時不能平鋪直述，並要達至最大效果。」最後該報亦有作相關的報道。

郭明瀚（James Cunningham）於2005至2008年擔任美國駐港領事，他之後曾擔任駐以色列、阿富汗大使。（美國國防部圖片）

與多名美國前官員討論制裁中港官員

事實上，黎與香港以至外國的不少政治人物均有連繫。黎與其美籍私人助理Mark Simon等人的Whatsapp群組中，討論制裁中國等問題；黎亦與多名美國前官員有直接聯繫，除了郭明瀚，亦有與美國前國防部副部長Paul Wolfowitz、美軍退役上將Jack Keane等有頻繁的電郵來往，他們曾談及美國的制裁方案，更討論過目標人物及制裁時間等，黎曾言，要凍結中港官員的銀行戶口，令他們害怕才會有效。

曾與多名外國政客會面

黎亦多次與外國官員會面，包括時任美國副總統彭斯（Mike Pence）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國民主黨眾議院議長佩洛西，及美國的參議員等。

透過蘋果日報報道專欄發布煽動言論

2019年4月起，修例風波爭議越催激烈，黎指示張劍虹訪問銅鑼灣書店的前店長林榮基，控方指黎透過林的訪問，塑造成「送中例殺埋身」，令更多市民參與示威。

黎又利用他在《蘋果日報》的專欄「成敗樂一笑」發表評論文章，指逃犯條例要摧毀一國兩制，呼籲港人上街遊行。

利用文章內容挑起對政府仇恨

同年6月起，香港出現多次大規模遊行示威，《蘋果日報》刊登31則包括針對中央和港府的文章，控方指其內容均有意圖挑起市民對政府的仇恨，並在文章呼籲市民示威時使用暴力，又指警方在驅散行動使用過度武力，並以721事件的不合法行為作對比。除此以外，《蘋果》亦有刊登廣告，指控所有警員都是黑警，並有提及攬炒等議題。

2020年5月，黎智英開設Twitter帳戶，並「追隨」（follow）美國國務卿蓬佩奧及台灣總統蔡英文等人；而他的Twitter帳戶亦有約12萬人追隨，包括日本國會議員石川大我、流亡八九學運領袖王丹及吾爾開希。

藉疫情進一步批評中共及港府

雖然政府後來撤回修訂條例，但黎在指示《蘋果》的報道方向時，仍需以大眾應該繼續反抗的方向。

及至2020初社會暴力示威開始少，新冠疫情爆發，《蘋果》持續發布煽動文章針對中共及港府，指包括控中共封鎖疫情新聞，又指若病毒造成災難，只能證明中方缺乏誠信機制等。

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推出英文版望《蘋果》能得政治庇護

控方又指，美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton ）於2020年4月向黎發電郵，建議黎推出英文版《蘋果日報》，使美國讀者在政治及財政上能對黎有幫助，黎亦可藉此請求外國或外部勢力制裁中港官員，又指這可帶來政治用途，及有更多外國官員願意與他會晤。

黎之後與張劍虹及陳沛敏等人討論推出《蘋果》英文版，他並提到推出英文版的主要目的，是要找彭斯、蓬佩奧或者魯比奧（共和黨參議員）訂閱，為《蘋果日報》作政治庇護，在外部給予《蘋果》政治支持。黎又叫Mark Simon找彭定康拍攝訂閱片作宣傳。

2020年6月，蘋果日報推出英文版。

着同事不要跟美媒針對特朗普

《蘋果》英文版推出後，黎叫同事要報道較「黃」的看法，更指明不用尋求平衡，又叫國際組的同事，不要跟隨紐約時報及CNN等媒體針對特朗普，因為蘋果要特朗普的政府支持以保命。他亦有在其Twitter發文表態支時特朗普競逐連任。

2020年5月，蘋果日報發起一人一信救香港。（網上圖片）

發一人一信計劃求特朗普對抗中國

黎又於2020年5月時，叫張劍虹在《蘋果日報》發起「一人一信救香港」計劃，着市民寫信予美國政客，呼籲公眾寫信予時任美國總統特朗普，要求他對抗中國。

惟黃之鋒對此活動感不滿，並在Facebook稱：「真係冇理由叫人哋國際既總統SaveHK。」陳沛敏向黎轉發黃的帖文，黎不同意黃的說法，並說：「現時已沒有其他方法應對中共。」

2020年7月1日，黎智英接受霍士財經台訪問。（FOX Business）

若一走了之會令自己蒙羞令蘋果失信譽

2020年5月起有消息指中央有意在港推出國安法，同年6月30日晚，《港區國安法》正式生效，《蘋果日報》翌日即發文譴責，指這法破壞一國兩制，呼籲公眾繼續反抗。

黎在《國安法》實施後翌日接受「霍士財經台」（FOX BUSINESS）的訪問片段，他明言會「留守到最後一天」，並指如果他一走了之：「我會令自己蒙羞，我會令《蘋果日報》失去信譽。」

黎智英在國安法生效後不久，即推出英語訪談節目，並繼續批評國安法及呼籲制裁中港。（Live Chat with Jimmy Lai片段）

推英語廣播節目談論國安法

黎在同月9日製作一個24集的直播訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，並邀請前港督彭定康、港區榮休主教陳日君、以色列前副總理夏蘭斯基，及美國政治評論員及學者等出席，黎在節目形容國安法在港生效等同香港的「死亡」，着國際社會若和中國做生意需重新思量，又指特朗普單邊制裁中方的政策更好。

庭上播放黎智英接受「​​美國保衛民主基金會」（FDD）的訪問，黎智英表示需要美國支持。（FDD圖片）

要繼續撐住因受多人指望

黎亦在訪問前以色列副總理夏蘭斯基時稱，知道訪談或屬勾結外國勢力，他亦會因此遇上「大麻煩」，但他要繼續「撐住」，因為有很多人指望他，如果他退縮，這些人便會跟着退縮。

黎於2020年8月10日被捕，他獲保釋後如常主持節目，並表明即被捕仍會做同樣的事，又在節目指中國政府為極權政府。

2020年8月13日，蘋果日報頭版：〈坐監都揀呢條路〉。

還柙繼續後指示蘋果以其主張運作

黎於2020年12月被控違反國安罪名，並開始被拘留，期間《蘋果》的高層往探望他時，黎仍繼續就公司運作要繼續其主張，並叫他們傳話着各人「不用害怕」。

控罪期內有161篇煽動文章42官員被制裁

控方指《蘋果日報》在控罪期由共發布161篇涉煽動的文章，其中31篇在國安法生效後發布，另有42名中港官員被制裁，並有多國終止與香港的引渡協議。

案件編號：HCCC 51/2023

2020年8月13日，蘋果日報A2〈手銬不能侮辱我〉。

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