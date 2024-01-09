終院明首作直播聆訊　司法機構強調只能觀看不能錄製或任何用途

司法機構將於明天（10日）試行首次網上直播法庭程序，首宗直播的案件將會是在終審法院處理的女同志MK被撤法援案上訴聆訊。據政府早前發布的新聞稿，公眾可在終院網站觀看直播。



終院網頁顯示，司法機構目前已選定試行網上直播的兩宗案件，分別為明天進行女同志MK被撤法援案，以及下周二（16日）進行的一宗土地審裁處案件。上述兩案均為民事訴訟案。

終審法院將網上直播聆訊。(資料圖片)

影片會保存在終院網站2至3日

司法機構早前公布，上述兩案直播影片將會在聆訊結束後上載至終院網站，並會保存兩至三日，以便公眾重看。兩案的核心書面資料，亦會在聆訊前上載至終院網站。

直播片段不得錄製或作任何用途

司法機構強調，公眾人士，包括傳媒，不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。任何人未經法庭批准而記錄、編輯或轉播現場直播內容，即屬藐視法庭，或侵犯版權。

案件摘要已上載終院網站

明天將在終院進行的女同志MK案，終院網頁已上載中文版案情摘要、批准上訴許可決定判辭、下級法院判案書等相關文件的連結。該案將由常任法官李義、霍兆剛、林文瀚常任法官，以及非常任法官鄧國楨和范理申勳爵審理。

聆訊案件為同性婚姻案申請人申法援上訴

案情指，女同志MK申請司法覆核挑戰香港不容許同性伴侶結婚或民事結合違憲，她原在案中獲批申請法援助，並曾與法援署指派的律師開會商討，會上談及她的財務狀況 。法援署其後收到「告密」電郵，指MK與伴侶擁有一家寵物店，質疑法律團隊隱瞞她的財政狀況。

署長遂向MK的律師查詢後決定法援，MK提出上訴被拒，但高院認為她與律師之間開會內容，受法律專業保密特權（LPP）保障，署方不應考慮律師向署長作出的披露。法援署及後上訴得直，MK則再提出終極上訴，要求推翻上訴庭決定。

案件編號：FACV 8/2023