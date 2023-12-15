上訴庭法官袁家寧榮休　被林定國踢爆一事與丈夫馬道立打對台

撰文：凌子淇
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上訴庭法官袁家寧本月退休，高院今（15日）特別為她舉行歡送儀式（farewell sitting），袁的丈夫終審法院前首席法官馬道立亦有出席，然而律政司司長林定國在致辭時，卻踢爆袁與馬在一事情上的打對台事件，林稱有次在馬的生日會上，各人都穿出馬支持的英超球隊曼聯的球衣，唯獨袁依然故我，穿上她喜愛的球隊阿仙奴的球衣，惹來眾人發笑。

馬道立庭外為妻代答休息下先

袁官最後致辭時說，她慶幸過去45年的法律生涯一直都在做喜歡的事，又寄語法官在未來日子繼續維持司法公正。馬道立出席完儀式後先後離開，被問及妻子退休後會否擔任暫委法官，他「代答」說：「可能會做，休息下先。」

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53名司法人員出席

歡送儀式今早9時半舉行，共有53名司法人員出席，包括終院首席法官張舉能、高院首席法官潘兆初、區域法院首席法官高勁修及總裁判官蘇惠德等，另約有數十名法律界人士出席，包括袁官丈夫馬道立、資深大律師余若薇及余若海等。儀式歷時約半小時，氣氛頗為輕鬆，偶爾傳出笑聲。

1997年後首位被委任原訟庭法官

高院首席法官潘兆初、律政司司長林定國、大律師公會主席杜淦堃及香港律師會會長陳澤銘先後致辭，讚揚袁官對司法界的貢獻，並向她送上祝福。潘官表示，袁官是1997年後首名獲委任為原訟庭法官的大律師，對民事法有重大貢獻。

林定國指袁對維持一個兩制有貢獻

林定國則指，袁官於香港回歸不久加入司法機構，對維持「一國兩制」有貢獻，令港人對法治有信心。林笑言袁官曾在庭上著他說話不要「轉彎抹角」，又憶述某年馬道立的生日派對上，各人皆穿上馬的愛隊曼聯球衣出席，唯獨袁官一個穿了她自己愛隊阿仙奴的球衣，隨即惹來庭上眾人發笑。

善待後輩執業時受律師行歡迎

杜淦堃表示曾聽說袁官私人執業期間在律師行很受歡迎，因她會善待後輩，亦相信袁官退休後有人相伴，不會感到不習慣，祝願生活美滿。陳澤銘則引述袁官處理過的一宗家事法案例，指她在該案中為家庭財產分配原則訂下重要先例，其意見適切社會變化及市民權利，對司法界有深遠影響。

感恩法律生涯一直在做喜歡的事

袁官最後致辭說，她的法律生涯長達45年，當中26年均是從事司法工作，這些年來她一直能做自己喜歡的事，即按原則解決現實生活中的問題。她亦感謝曾與之共事的律師行同事和徒弟，以及在午飯期間經常聽她抱怨的司法機構同事。

讚香港法官能幹公道

袁官特別感謝丈夫及女兒，並說與他們度過的每一天都很愉快。她又讚揚香港人勤奮用功，香港法官能幹公道，將來必定會在繼續展現司法公正。她最後祝願各人一帆風順，往後日子風和日麗(May the wind be gentle, may the tide be calm. Wish you all smooth sailing.)。

2002年起任上訴庭法官

袁院1953年在港出生，並先後在香港大學和倫敦大學取得法學士學位及法學碩士學位，1977年在香港取得大律師資格。她1997年獲司法機構委任為高等法院原訟庭法官，2002年起晉升為上訴庭法官，一直至今。

處理民事案件為主

袁官處理多為民事案件，近期較受矚目的是《港區國安法》指定法官陳嘉信被揭發在民事案件「司法抄襲」。當時袁官及另外兩名上訴庭法官曾在判辭中，批評陳嘉信全面抄襲原告方的書面陳詞。此外，《金融時報》曾引述消息指，袁官原本獲委任終院常任法官，但受到建制派質疑。

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