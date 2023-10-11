行會通過司法人員劃一加薪3.62%　追溯至今年4月生效

行政會議接納司法人員薪俸及服務條件常務委員會建議，上調法官及司法人員的薪酬百分之三點六二，上述薪酬調整會追溯至今年4月1日起生效，政府將會向立法會財務委員會申請批准。此外，司法機構的編制有222人，但實際在人數僅為166人，司常會表示知悉司法機構在招聘上持續遇到困難。



行政會議通過司法人員加薪。（資料圖片/廖雁雄攝）

司法人員薪常會指，注意到司法機構一直面對源於司法工作量的壓力，尤以高院和區域法院為甚，當中國安案件主要由高等法院級別法庭處理；而區院則因處理涉2019年的暴力事件和暴動衍生的案件，對司法機構帶來挑戰。

政府發言人今日（11日）指，司法人員薪常會制訂有關本年度法官及司法人員薪酬調整建議時，秉持維護司法獨立的原則作為其商議的基礎；並已以平衡的方法考慮了行政長官會同行政會議在二○○八年五月通過的一籃子因素，及司法機構的立場。一籃子因素包括：

（一）法官與私人執業律師在職責、工作條件和工作量方面的比較；

（二）司法機構招聘和挽留法官及司法人員的情況；

（三）法官及司法人員的退休年齡和退休福利；

（四）法官及司法人員所享有的福利和津貼；

（五）司法服務的特點──如司法職位的任期保障、聲望及崇高地位；

（六）禁止離職後再在香港私人執業的規定；

（七）海外的薪酬安排；

（八）生活費用的調整幅度；

（九）香港的整體經濟狀況；

（十）政府財政狀況；

（十一）私營機構的薪酬水平及趨勢；及

（十二）以公營機構薪酬作為參考

行會於今年6月通過本年度公務員薪酬調整，高級公務員加薪2.87%，中低級加薪4.65%，生效日期同樣追溯至4月1日。