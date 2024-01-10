HK Express｜上午10時派1.9萬張免費機票　系統顯示等超過一小時

HK Express免費機票｜香港快運（HK Express）今日（10日）送出1.9萬張免費來回機票，以先到先得方式派發。上午10時HK Express的活動網頁顯示，預計等待的時間多於一個小時，市民要留言，一旦刷新頁面將視為重新排隊。



HK Express今日上午10時派發免費機費，網頁顯示預計需要等待多於一個小時。（HK Express網頁截圖）

HK Express公布，「賞你飛」活動包括3個國家的13個航點，分別有泰國曼谷、布吉；日本東京（成田機場及羽田機場）、名古屋、鹿兒島、福岡、大阪、沖繩、高松；以及南韓首爾、釜山、濟州。

活動網頁提醒參加者，想快人一步搶到心儀目的地的機票，可預先準備個人資料，例如旅遊證件上顯示的全名、出生日期、聯絡電郵及電話、及信用卡。

參加者須在10分鐘內點擊 「確認」 按鈕，否則你將需要重新輪候。 進入預訂頁面后，須在 30 分鐘內完成機票預訂。

HK Express指出，機票出發地與目的地航點均不可更改。更改日期／時間，每個航段將會收取更改費用580元，及票價差額（包括稅及附加費，如適用）。

▼網民希望推出的免費機票航點▼



香港快運免費機票｜4步搶免費機票

【步驟1 】在活動網站的指定搜尋欄選擇航點、旅遊日期。（活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票）

【步驟2】選擇心儀航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。

【步驟3】加購航班附加服務（寄艙行李額、座位、餐飲，以及U-First優先服務等），確認機票細項，並繳付稅項、附加費及其他費用。

【步驟4】完成訂單後，收到行程確認電郵。詳情可到HK Express網頁了解。