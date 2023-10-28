HK Express快運$10機票12時起搶　有日本機票　官網一度未能進入

香港快運航空（HK Express）為慶祝10周年 ，日前突宣布推出一系列優惠，頭炮是一連三日推出10元起的機票優惠，每日會有5條航線供公眾搶購，並由今日起早上11時率先推出第一波的優惠，中午12時正式開搶！據香港快運航空社交平台公布，首日優惠航點包括福岡、高雄、寧波、濟州、布吉。



不過今日上午11時起，其官網更疑因太多人湧入導致死機，亦有大批網民反映無法進入官網，「這些機會不是我的」。



▼10月27日 香港快運HKExpress公布指定航線優惠票價10港元起▼



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HK Express為慶祝10周年，推出10元起的機票優惠。（HK Express官網截圖）

優惠機票分三輪推出

香港快運航空昨日（28日）公布，為慶祝10周年，宣布推出「超級生日優惠」，由今日起一連三日推出不同航點機票優惠，共提供逾10萬張機票，涵蓋15條航線供公眾搶購。據香港快運航空社交平台公布，15條熱門航線會分3日推出，即每日會有5條航線供公眾搶購，優惠票價由10元起，而旅遊日期去到2024年6月。

至於每日會搶什麼航點的機票，則要留意香港快運航空社交平台每日的公布，據香港快運航空社交平台公布，首日優惠航點包括福岡、高雄、寧波、濟州、布吉，並於中午12時開賣，開賣時間限時至今日晚上11時59分。

開售前一小時，官網疑因塞爆死機。（HK Express官網截圖）

網民：這些機會不是我的

不過，要搶到優惠機票亦不易。記者在早上10時半到網站，發現已需要排隊進入官網主頁，等候時間約為45分鐘至接近上午11時其官網亦疑因太多人瀏覽，更出官網死機的情況。有不少網民因未能進入網站，湧到其社交平台反映：「這些機會不是我的」、「完全入唔到」。

香港快運航空社交平台在早上11時曾發帖文公布，指首日優惠航點包括，福岡、高雄、寧波、濟州、布吉，優惠票價由10元起，而初次預訂加購行李寄艙費用亦僅為80元起，旅遊日期由11月10日去到2024年6月。不過，相關帖文在數分鐘後刪去，暫未知原因。

至於第二及第三日（10月29至30日）的優惠，則會於當日上午公佈。

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