黎智英案｜曾向美前副國防部長轉帳175萬　黎曾否認認識李宇軒

壹傳媒黎智英涉違國安法案件續審，控方今（10日）在庭上讀出國安處高級督察的書面供詞，披露黎長年資助本地及海外政治團體，包括曾透過助手Mark Simon的銀行戶口，向不同政治組織提供「用途可疑」的資金，另藉名下加拿大公司向民主黨、公民黨、區諾軒等多名政治團體或人士匯款共逾2000萬；黎本人亦曾向美國前副國防部長轉帳175萬元、向香港教區榮休主教陳日君轉帳350萬。庭上另播放黎錄影會面片段，黎否認認識李宇軒，並對其Twitter推文、《蘋果日報》報道等一概表示：「無嘢想講。」



控方讀出警方國安處女高級督察洪麗芬的書面供詞，她指黎長年資助本地及海外政治團體。黎的9個銀行戶口曾向不同人士匯款共逾573萬，包括於2013至2017間，先後向美國前副國防部長Paul Wolfowitz 匯款175萬；2017年兩度向香港教區榮休主教陳日君匯款共350萬；2019年10月向人權組織「香港監測」匯款20萬。

警員書面口供指，黎智英(圖)以自已和旗下公司的戶口，或透過Mark Simon，可不同人士滙款，包括其個人戶口在2013至2019間，先後向美國前副國防部長Paul Wolfowitz支付175萬。(資料圖片)

黎於2019至2020年向多名「具政治背景的團體或人士」匯款逾2000萬，包括公民黨700萬

此外，黎又多次向Mark Simon匯款合共1.18億，每當Mark Simon收到匯款後，都會在短時間內向政治組織發放「用途可疑」的資金，轉帳逾9300萬。根據紀錄，Mark Simon曾向公民黨和支聯會，分別轉帳2.2萬和35萬。

針對黎智英名下公司「力高顧問有限公司」及「Lais Hotel」的銀行戶口調查，洪指前者曾向意大利媒體「RCS Mediagroup」支付約18萬；後者除向日經支付147萬，亦以李宇軒的名義分別向《衛報》及《華盛頓郵報》支付1.8萬英鎊及約8.5萬美金刊報費，另於2019至2020年間向多名「具政治背景的團體或人士」匯款共逾2000萬，包括公民黨700萬、民主黨500萬、工黨100萬、社民連93萬、區諾軒37.9萬等。

警方的書面供詞指，黎曾透過Mark Simon的銀行戶口匯款予泛民政黨或組織，包括向支聯會支付35萬元。(資料圖片)

李宇軒的戶口收到多筆鉅款

調查又發現，重光團隊成員李宇軒6個銀行戶口先後於2019至2020年間，收到5筆鉅款：眾籌平台「Stripe Payment E Limited」的615萬、《蘋果日報》前專欄作家Jack Hazlewood的310萬、Mark Simon的50萬、日本經濟新聞中國﹙香港﹚有限公司的147萬，及「The Project Hong Kong Trust」的328萬。

根據控方開案陳詞，「Stripe Payment」、Jack Hazlewood和Mark Simon的信託基金「The Project Hong Kong Trust」的匯款，均涉「重光團隊」發起的三次眾籌登報。至於日經香港的匯款涉及第三次登報，當時李曾預先支付147萬，後來黎名下公司「Lais Hotel」再向日經匯款相同金額，日經遂向李退款。

洪的供詞續指，李宇軒的戶口曾在2019年至2020年，向20多間海外傳媒公司匯款980萬，相信是用以支付海外登報計畫。此外，李亦曾向Mark Simon名下公司「Chartwell Holding Limited」支付156萬。開案陳詞提及，黎及Mark Simon曾就第一次登報計畫墊支156萬，隨後李再向「Chartwell」還款。

警員的書面供詞亦指，李宇軒(圖)的6個銀行戶口先後於2019至2020年間，收到5筆鉅款。(資料圖片)

黎智英在錄影會面表示不認識李宇軒 對名下公司向外媒付刊報費不知情

辯方大律師關文渭表示，留意到洪使用了大量「富有色彩及戲劇性用字」，但相信法官能夠作出判斷。法官李運騰同意，並指法庭注意到洪所述的某些事情應交由法庭判斷，而非洪。

庭上亦播放黎於2020年9月1日在兩名律師陪同下，和警員進行的錄影會面。他在會面 中，一概稱對《蘋果》多篇報道、署名黎智英的文章及黎的Twitter帳號推文表示：「無嘢想講。」只承認《蘋果》專欄「成敗樂一笑」是其筆名，以及涉案Twitter帳號是他持有的。他亦表示不認識李宇軒，亦對名下公司曾向外媒付刊報費不知情。

辯方將爭議專家證人王貴國的供詞是否可呈堂，案件下周二（16日）續審。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022