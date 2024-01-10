司法機構首作直播聆訊　直播畫面暢順　可清晰聽到法官和律師發言

司法機構今日（10日）試行首次網上直播法庭程序，該案在終審法院審理，涉及一宗法援審批的上訴案件，公眾可於終院網站觀看直播。而今早整個直播暢順，訊號穩定，無論是法官或律師的發言，都可清晰聽到。



是次涉及的案件為女同志MK申請司法覆核挑戰香港不容許同性伴侶結婚或民事結合違憲，遭撤撤法援的案件，MK上訴至終審法院。聆訊今早10時開始在終院審理，公眾可透過終院網站觀看直播前，但在觀看直播前，公眾需同意相關使用條款，包括未經司法機構批准，不可錄音和錄影等。

直播共有四個畫面，其中一個較大的主畫面在上方，佔整個直播約三分二的位置，直播與訟律師發言。主畫面下方另有三個畫面，則拍攝到五名法官的位置。由於該些畫面較小，有時較難清楚看到哪位法官正在發言。而今早的直播暢順，只是間中畫面較模糊；無論是律師或法官的發言，都可清晰聽到。

影片將會在聆訊結束後上載至終院網站 並會保存兩至三日

終院網頁顯示，司法機構目前已選定兩宗案件試行網上直播，除了是次聆訊，另一宗案件則為下周二（16日）進行的一宗土地審裁處案件，上述兩案均為民事訴訟案。

司法機構早前公布，上述兩案直播影片將會在聆訊結束後上載至終院網站，並會保存兩至三日，以便公眾重看。兩案的核心書面資料，亦會在聆訊前上載至終院網站。司法機構強調，公眾人士，包括傳媒，不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。任何人未經法庭批准而記錄、編輯或轉播現場直播內容，即屬藐視法庭，或侵犯版權。

案件編號：FACV 8/2023