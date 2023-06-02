立法會議員到訪司法機構與張舉能會面　並參觀科技應用示範

立法會司法及法律事務委員今日（2日）到訪司法機構，並與終審法院首席法官張舉能、高等法院首席法官潘兆初和司法機構政務長梁悅賢會面，並就司法工作交換意見。



委員會成員隨後觀看科技應用示範，包括綜合法院案件管理系統、遙距聆訊、電子文件冊聆訊，以及在法庭聆訊中的數碼提證功能和證物處理。



周浩鼎建議成立贍養費管理局

委員會委員兼民建聯司法及法律事務發言人周浩鼎表示，他在會面上建議成立獨立贍養費管理局，方便市民向對方處理贍養費欠款事宜，相信這樣能有效減輕司法機構在贍養費訴訟中的負擔。

周浩鼎也建議司法機構透過轄下家事法律程序法庭使用者委員會，吸納更多具處理家事糾紛經驗的成員，並加強諮詢一般市民的意見，盼在日後更新的家事訴訟規則時做到更有效率，減輕市民在整個家事訴訟程序中的困擾。

周浩鼎建議司法機構透過轄下家事法律程序法庭使用者委員會，吸納更多具處理家事糾紛經驗的成員。（李宇婷攝）

至於司機機構人手，周浩鼎注意到已經盡最大努力增聘法官，歡迎司法機構早前推出限定一般案件一定時間內完成判決的指引，認為可提升效率。

立法會司法及法律事務委員會主席廖長江、副主席容海恩，以及委員謝偉俊、周浩鼎、梁子穎、陳曼琪和簡慧敏參與是次訪問。