公屋輪候｜家有初生優先配屋4月起實施　合資格者可縮短一年輪候

為催谷本港生育率，《施政報告》提出兩項涉及房委會推行的鼓勵生育計劃，房委會資助房屋小組今日（11日）開會審議計劃細節。房委會資助房屋小組主席黃碧如於會後表示，房委會通過「家有初生優先配屋計劃」，合資格申請者，可縮短一年輪候時間，新政策於今年4月1日起實施。至於「家有初生優先選樓計劃」，預料將會在居屋2024開始實施。



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房委會將於今年4月實施「家有初生優先配屋計劃」。在該計劃下，凡有於2023年10月25日或以後出生而年滿一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，將可獲縮減一年輪候時間。

「家有初生優先選樓計劃」於居屋2024開始實施

至於「家有初生優先選樓計劃」，房委會資助房屋小組主席黃碧如指，將會在居屋2024開始實施，申請人可優先攪珠及揀樓。

凡有嬰兒出生於2023年10月25日或以後的資助出售單位銷售計劃家庭申請者，有關子女在該資助出售單位銷售計劃申請截止日期時為3歲或以下，均符合申請資格，此安排將會增加合資格家庭成功購置單位的機會。

「家有初生優先選樓計劃」將會在居屋2024開始實施。（廖雁雄攝）

電腦系統需升級 新措施不適用於「綠置居2023」

對於計劃為何不立即實施於「綠置居2023」，黃碧如就解釋，由於電腦系統需升級，加上要做宣傳工作等因素，因此需待居屋2024才實施。她續指，綠置居一人申請者將不受影響，因房委會會預留一人申請者的配額，家有初生會與家有長者將分配共四成配額，約700個單位；一人申請者則有200個單位。