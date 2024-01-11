長沙灣麗玥苑綠置居｜52折售首次不設「細單位」　房委會料受歡迎

房委會推售新一期的綠置居，該項目是位於長沙灣荔枝角道、東京街交界的麗玥苑，項目有2,359個單位，將以市價五二折出售，單位面積介乎280呎至646呎不等，售價介乎百多萬元至461萬元不等。



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首次不設百多呎細單位 市場傳年中減息 黃碧如：不擔心受歡迎程度

次是綠置居項目首次不設百多呎的細單位，房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，不設細單位是吸取了經驗，因申請者傾向大單位，而且是配合了港府早前的限呎政策，相信今次項目有大單位，加上位於市區，將受市場歡迎。

被問及目前市況不穩，房委會會否擔心新的綠置居項目滯銷。黃回應指，項目定價是按目前市況而定，即使日後市場有變動，售價亦不會變。她續指，市場已傳出年中減息的可能，加上項目位於市區，交通方便，即使定價比新界項目貴，亦不擔心其受歡迎程度。