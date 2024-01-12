深圳Costco｜順豐進駐推「半日達」優惠　銀行吼商機買山姆有回贈

Costco首間深圳店於今日（12日）正式開幕，順豐速運隨即派流動服務車於現場進駐，並公布推出「深港半日達」八折優惠，首3公斤只收人民幣40元（約44.8港元），續重每0.5公斤只收人民幣4元（約4.5港元），優惠期至今年2月25日。



此外，滙豐信用卡亦推出新一輪新春簽賬優惠，其中便包括跨境購物獎賞，例如以指定信用卡及支付方式，在深圳的山姆會員商店購物付款，可獲高達額外200元的「獎賞錢」回贈，若連同其他簽賬優惠，總值可超過3,000港元。



順豐速運公布，已派流動服務車於Costco現場進駐。（順豐圖片）

順豐稱準備就緒︰即時幫客戶Pack箱直送香港

順豐速運公布，為配合市民生活所需，趁Costco深圳店於今日開幕，已準備就緒，派出「深港半日達」順豐流動服務車於現場進駐，香港顧客可在超市即買即寄。「即時幫客戶Pack箱直送香港屋企！」

順豐速運並指，由即日起至今年2月25日，更推出「深港半日達」八折優惠，讓港人「買得開心過新年」。順豐會因應市場發展，未來會積極推出不同超市的跨境送遞服務。

至於工作時間方面，平日為早上9時正至晚上8時正，周六及日則是早上9時正至晚上8時正；客服電話為「852-29292929-5」。

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滙豐推信用卡優惠 山姆購物最高額外送200港元

滙豐亦公布，農曆新年假期將至，滙豐信用卡推出新一輪簽賬優惠，衣食住行均可享獎賞。其中內地亦包括在內，例如透過滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，在3月31日前的周末或公眾假期，以指定方式在深圳的山姆會員商店購物付款，可獲高達額外200元的「獎賞錢」回贈，若連同其他簽賬優惠，總值可超過3,000港元。