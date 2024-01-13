內地客怨紀念品貴人民幣定價倍半　香港故宮：會與租戶商定價策略

近日內地有網民於小紅書稱在香港故宮文化博物館，花費215元買了4款三星堆紀念品，之後撕走價格紙後發現原來人民幣標價遠遠低於香港定價，其中書籤的差價最誇張，高出近1.5倍，只相隔一條深圳河，香港便索價70大元。



旅遊界立法會議員姚柏良認為，現時網上資訊公開透明，若相同貨品於兩地的定價相差太遠，會讓旅客的感覺欠佳，認為定價不適宜太高。立法會議員江玉歡則直言毋須減價，指香港的薪金、租金及運費等成本高於內地，不可能與內地定價相同。



書籤差價最大 網民於小紅書稱撕走價格紙後哭出了聲

小紅書有一名網民於周一（8日）發文，控訴在香港旅遊的一次購物經歷，以「香港故宮博物館認真嗎」為題，批評紀念品的售價過高。「是哪個怨種買了一堆三星堆文創我不說，回來看到人民幣標價，哇的哭出了聲。」

該網民共購買了4款紀念品，合共花215元，包括書籤、平安符、筆記本等，惟回家撕走價格紙後，發現背後的人民幣標價，遠遠低於香港定價。其中以書籤差價最大，香港索價70元，內地只收人民幣26元（約28.6港元），即高出近1.5倍。

至於平安符的香港定價50元，內地收人民幣25元（約27.5港元），亦高出約八成。相差最少為筆記本，香港定價35元，內地則收19.9元（約21.9元），只高出約六成。

位於西九文化區的香港故宮博物館。（資料圖片／梁雕威攝）

姚柏良倡多創作本地設計紀念品︰就算貴等人哋都覺值得

旅遊界立法會議員姚柏良表示，目前正在香港故宮博物館舉辦的三星堆展覽，屬於短期展覽，籌辦時間不長，估計博物館不夠時間設計香港獨有的紀念品，只能夠引進內地貨品。

姚柏良亦認為定價不適宜太高，指現時網上資訊公開透明，若相同貨品於兩地的定價相差太遠，會讓旅客的感覺欠佳，亦會降低購買意欲。但他指，如何定價涉及商業運作，視乎運輸成本及入貨數量等，難以評估定價的高低。

長遠而言，姚柏良期望香港故宮博物館，可創作更多自家品牌紀念品。他認為只要失去參照品後，若本地的設計及製作精美，定價稍高亦沒有問題。「人哋就算覺得貴，都覺得值嘛。」

江玉歡稱不可能與內地定價相同 薪金、租金及運費俱高

立法會議員江玉歡則持相反意見，認為只要定價合理便不會影響旅遊聲譽。她解釋，香港成本遠高於內地，包括薪金、租金及運費等，不可能與內地的定價相同。她又指，香港故宮博物館毋須減價，認為若旅客目的只為購買便宜紀念品，而非紀念旅行期間曾「到此一遊」，大可選擇網上購買，「做遊客嘅嘢梗係要賺，唔賺做黎做咩？」

江玉歡又指，最近在尖沙咀觀察到內地旅客以年輕人為主，他們衣著打扮潮流，故有感香港可打造成「廣東省原宿」，甚至「中國的原宿」。她認為小商戶出售的特色貨品，才能更吸引內地的年輕旅客。

西九故宮博物館地下底層（LG/F）設有紀念品店。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港故宮︰非館方設計紀念品由租戶考慮一系列因素定價

故宮文化博物館表示，禮品店由租戶營運，依照行業慣常做法，其他貨品定價由店方考慮一系列因素而定，館方自家設計和製作的紀念品，則由館方定價，館方會與租戶商討進口紀念品的定價策略。