DSE︱通識卷二選答題涉西九故宮博物館　問如何提升港人生活質素

DSE通識科今日（28日）開考，卷二延伸回應題設有三道題目，考生只選答其中一題。今年題目中，有一題涉及位於西九的香港故宮文化博物館，考生要闡述故宮文化博物館的成立，如何提升香港人的生活質素。該博物館在2016年由時任政務司司長、現時為行政長官的林鄭月娥拍板與北京故宮博物院合作並興建，因事前無諮詢、無招標及毋須經過立法會審議下批出工程，當年引起極大爭議，該博物館現預料今年7月開館。

至於另外兩道選擇題方面，其中一題涉及祭祀與環保的取捨，另一道題則為無肉飲食與植物肉相關議題。



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通識卷二設有三道題，考生只需選答其中一題，每道題會提供兩至三篇資料，涉及新聞報道、文章、期刊及機構新聞稿等，考生有1小時15分鐘作答。

2022年通識科卷二試卷。（梁鵬威攝）

試題一：祭祀與環保

試題資料引述清明拜山易有山火，食環署自2010年設網上祭祀平台、環保團體估計香港每年使用3.2億個利是封，相當砍伐1.6萬棵樹，建議利用電子紅包，以及中秋節應減塑減浪費的報道或新聞稿，要求考生作答以下題目：

（a）網上祭祀先人對香港社會帶來哪些好處？解釋你的答案。（8分）

（b）「在現代社會實踐中國傳統習俗時，環保因素應獲優先考慮。」你在多大程度上同意這看法？論證你的答案。（12分）

▼4月5日 市民清明節到鑽石山墳場拜山▼



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試題二：香港故宮文化博物館

試題資料引述兩篇截取自研究論文及新聞報道的文章，其中一篇指出博物館功能，香港故宮文化博物館將展出800件來自北京故宮博物院文物，冀為參觀者帶來沉浸式的展覽以了解故宮等。另一篇資料則為北京故宮博物院利用虛擬實境技術，讓人在網上「全景」欣賞紫禁城，以及巴黎羅浮宮將其藝術品數碼化等。考生需就資料及所學作答以下題目：

（a）香港故宮文化博物館的成立可如何提升香港人的生活質素？解釋你的答案。（8分）

（b）「以科技呈現文物是促進人們學習文化知識的最有效方法。」你在多大程度上同意這看法？論證你的答案。（12分）

▼2022年4月 香港故宮文化博物館建築進度▼



試題三：無肉飲食與「植物肉」

試題提供兩段資料，分別引迷期刊文章及網絡文章，指聯合國糧食及農業組織推算2021年肉類消耗將增長超過1%，預料2050年由糧食生產引致的全球溫室氣體排放量會增加60%，又指減少食肉可減少碳足印；另一資料則介紹「植物肉」為植物製造的「肉類」，外觀、味道及烹調手法均模仿傳統肉類等。選擇該題的考生需作答以下題目：

（a）哪些是人們抗拒「無肉飲食」的原因？解釋你的答案。（8分）

（b）「推廣植物肉是達致可持續發展的可行方法。」你在多大程度上同意這看法？論證你的答案。（12分）

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