「九龍皇帝」曾灶財墨寶重光　街坊見證日漸減少　盼保育香港特色

「九龍皇帝」曾灶財現存最大幅原址保留的「墨寶」重光，位於旺角花墟旁的鐵路橋墩牆身經修復後，成為了一條貫通世紀的「時光隧道」。有在九龍區長大的市民，眼見曾灶財墨蹟逐消失，如今重見天日，慨嘆「以前啲人唔識珍惜，依家覺得係寶就拎返出嚟」，希望可以繼續發掘真迹，「屬於香港都要保育，先有香港特色」。



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旺角界限街的花墟公園入口旁邊，一座鐵路橋墩的牆身，在2022年出現油漆剝落，曾灶財的真迹被發現，港鐵經過修復後，一幅長5米、高1.5米的「墨寶」重見天日。牆身以毛筆寫上「中英國皇」、「曾灶財國皇」、「廣東省銀行」、「馬路大坑」、「曾文孫公墓」等墨蹟，從墨蹟可見至少有三個不同時期，港鐵在「墨寶」旁寫上簡介，引述專家判斷，牆上墨蹟先後歷時十年以上。

「啲人唔識珍惜，依家覺得係寶就拎返出嚟」

陳先生一直在九龍區居住，曾灶財的墨蹟陪伴他成長，「細個行過睇到，唔知佢寫乜，但好得意好有趣，依家就變咗藝術」，他有感墨蹟已經愈來愈少，不少已被油漆覆蓋，「啲人唔識珍惜，依家覺得係寶就拎返出嚟」。

他認為，曾灶財的墨蹟是香港特色，「屬於香港都要保育，先有香港特色，多啲人嚟打卡都係好」，希望可以有更多墨蹟被「發掘」，亦要珍惜。

司徒先生亦表示，曾灶財墨蹟在香港有悠久歷史，應予以保留，「保留返啲文化，畀年輕人都知道佢事跡」。

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曾灶財好友：係香港一個集體記憶

曾灶財好友及藝評家劉健威表示，「曾灶財係香港一個集體記憶，以前經過街邊見到佢寫啲字，喺佢書法度你揾到一種童真、同埋一種好天真、好稚拙嘅嘢，好多人都唔知曾灶財寫啲咩，覺得莫名其妙，通常佢開始就好鍾意寫『國王曾灶財』或者『曾灶財國王』，跟住一堆就係佢祖先嘅名，其實我覺得係一種感情嘅表達。」

修復項目經理劉家鴻表示，「呢個修復工程嘅困難在喺邊一層需要保留，邊一層需要停，呢個就係最大嘅困難同挑戰」、「有時我哋喺面層見到一啲都唔知係咩字，咁我哋就會放棄面層，就會去開下一層，睇下嗰個資料係咪比較珍貴嘅，見到嗰個字可讀性最高或者資料最齊全，我哋就會停留喺邊度」、「好彩都有好大範圍我哋都係可以修復出嚟，亦都讀得返佢大部分內容。」

藝術品修復專家談藝坊指，「我哋施工第一個步驟就係起嗰個面漆，我哋就用特殊溶液塗落去，鏟咗出嚟，跟住慢慢逐小逐小用鏟仔將白灰逐啲逐啲清除，好似考古咁。」