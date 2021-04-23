九龍皇帝曾灶財「墨寶」疑被當文宣遭打叉　路政署已報警

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-23 20:25

有「九龍皇帝」之稱的曾灶財，生前不時在街頭塗鴉，作品遍佈全港九，成為港人集體回憶，但現時作品已經所剩無幾。早前路政署為觀塘繞道橋墩做油漆翻新工程時，意外發現橋墩上有疑似曾灶財的「墨寶」，後來已要求停工。 不過，有區議員發現，橋墩上的「墨寶」被人用紅漆打上交叉，紅漆更遮蓋了本來的黑字。他表示，路政署已就事件報警，又稱區內不少「文宣」都曾被人用噴漆塗上交叉，與今次「墨寶」的遭遇相似，但未知今次塗鴉者的身份或動機。 路政署回覆查詢時指，署方已完成橋墩的油漆翻新工程，並按建議保留墨蹟，但近日發現墨蹟被塗鴉破壞，故已通報相關部門及報警處理。康樂及文化事務署則指，一般而言，署方只會就博物館展品或藏品進行修復。

曾灶財在觀塘繞道橋墩的「墨寶」因工程意外曝光，但最近被人用紅漆打上交叉，紅漆更遮蓋了本來的黑字。（觀塘區議員李煒林FACEBOOK）

觀塘區議員李煒林指，他在今早發現「墨寶」被打上交叉，並已向路政署了解，署方表示已經就事件報警。他又指，當初「墨寶」曝光時，已要求路政署及相關部門保育，但至今仍未就保育方案達成共識。他說，若當初政府部門果斷處理，便能避免今次事件，坦言很可惜，「整個膠框都唔係真係咁難啫。」

李煒林指，根據他了解，區內的不少「文宣」都曾人用噴漆塗上交叉，與今次「墨寶」的遭遇相似。他坦言，不知道今次塗鴉者的身份或動機，「墨寶都要畫，真係唔知咩事。」他希望當局日後能清潔好紅漆，不影響真跡。

翻查資料，涉事「墨寶」在上月曝光。當時路政署正為觀塘繞道橋墩做油漆翻新工程，後來發現疑似曾灶財的字迹，署方要求承建商停工、用膠布臨時覆蓋，並通知民政事務局跟進。署方亦指，2006年曾為橋墩做油漆翻新工程，相信是次發現的字迹於2006年或以前被覆蓋。

只得兩處被保育 作品曾百萬元成交

曾灶財於2007年因心臟病離世，他筆下的「墨寶」不少已褪色。現時，政府僅在兩處進行保育，並安裝膠罩保護，包括尖沙咀天星碼頭石柱，以及觀塘道近坪石邨的電燈柱。在2019年，有人發現中環纜車里花園道橋底亦藏有「墨寶」，但至今仍未見保護措施。

在2009年，曾灶財的書法和在獅子山下塗鴉的照片，亦曾以21.25萬元成交，比底價高七倍；2017年，曾灶財的作品曾以17.5萬成交；而《水墨綿羊仔》更曾創下百萬港元的高價。

路政署：已報警處理

路政署回覆查詢時指，署方完成橋墩的油漆翻新工程，並按建議保留上述墨蹟，但近日發現墨蹟被塗鴉破壞，故已通報相關部門及報警處理。

署方又重申，在3月23日發現橋墩上有疑似曾灶財的墨蹟後，已通報民政事務局及康文署。其後康文署進行實地視察，初步發現墨蹟已呈現褪色及剝落，加上墨蹟位於天橋支柱接縫下方，故不建議加設保護裝置，以免加速濕度上升，導致蟲和黴菌生長。康文署已為墨蹟進行拍攝，以作日後參考紀錄。

康文署：一般只為博物館展品或藏品進行修復

康樂及文化事務署則指，2017年曾為曾灶財的墨蹟進行調查，已有紀錄的墨蹟共八處，署方會為墨蹟進行定期檢查及記錄狀況，並已為當中兩處安裝保護罩。

署方又指，一般而言，只會就博物館展品或藏品進行修復，同時會為相關墨蹟進行拍攝記錄，並在有需要時為有關場地的負責部門提供文物保育的專業意見。