「九龍皇帝」曾灶財旺角花墟墨寶重光　現存最大幅原址保留真跡

已故「九龍皇帝」曾灶財，生前在街頭以毛筆書寫的「墨寶」，至今留存逾世紀，是一代港人的集體回憶。位於旺角花墟公園鐵路橋墩牆上的墨蹟，曾被油漆遮蓋，自2022年逐漸剥落而重現人間。港鐵早前委託專家修復，「發掘」出約長5米、高1.5米的「墨寶」，是現存原址保留最大幅的大型墨蹟。



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2022年因油漆剝落發現 現時長5米、高1.5米

位於旺角東站附近、花墟界限街橋墩的一幅曾灶財墨蹟，多年前被塗上油漆，至2022年4月，因油漆剝落，顯現了「九龍皇帝」曾灶財的部份墨迹。

港鐵表示，經過工程人員及專業藝術品修復家研究和施工後，現已重新於原址展示，復修後重現的墨寶遺迹大約長5米、高1.5米，比原先發現的墨蹟大一倍，是現存已知的三幅原址保留的大型墨蹟中，最大的一幅。

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展現三層不同時期墨蹟 塗四層專業物料保護

港鐵表示，聯絡了熟悉曾灶財生平及在藝術作品復修領域的專家，嘉禾設計有限公司項目經理劉家鴻及藝術品修復專家談藝坊研究修復工作，修復過程中，專家發現牆上共有三層曾灶財於不同時期留下的墨蹟，經過細心的「發掘」後，決定將不同時期最清晰的墨蹟展現予公眾，為保護墨寶遺迹，港鐵在橋躉牆身的頂部加裝去水結構，墨蹟的表面亦塗上四層專業保護物料。

港鐵亦於鄰近墨蹟的旺角東站及太子站張貼了關於墨蹟的海報，附以前往路線，方便市民及遊客前往一探墨蹟。

曾灶財生於1921年，在上世紀於香港街頭曾經留下不少以毛筆書寫的墨迹，自稱「九龍皇帝」，行文講述他眼中的自己和家族的事蹟。他於2007年7月去世。2003年，他的作品曾於威尼斯雙年展展出。