調查｜家長網上「放閃」三成未徵詢子女　七成學童抗拒感尷尬討厭

社交平台成為生活一部分，不少家長都會網上分享子女生活相片或片段「放閃」。有機構調查發現，超過八成受訪家長會網上分享子女資訊，但當中近三成從無詢問過子女意願；有七成受訪學感到抗拒，四成感尷尬、近三成甚至覺得討厭。



機構發現，家長分享子女的成績表或「蝦碌嘢」，對子女構成壓力、尷尬、不安等，要「停一停，諗一諗」。私隱專員公署提醒，個人訊息上旦放上網有可能成為「起底」工具。



香港中華基督教青年會早前訪問近800名中小學生的家長，及過千名中小學生，問卷調查顯示，超過八成家長會在社交媒體分享子女資訊，當中近三成受訪家長未有詢問過子女意願；同時逾七成受訪學童傾向父母不要在網絡上分享學童自身的資訊，有過四成學童會對家長的分享行為感尷尬、近三成甚至感討厭。

家長會觀察子女屏幕 查紀錄裝監控軟件

調查又指，有七成半家長為了解子女的上網習慣，會直接觀察子女屏幕，兩成家長會觀察子女上網紀錄，近一成更會安裝監控軟件。另外，有近三成家長從未詢問子女有關分享照片或影片的意願，分別有21.7%及15.8%家長從不或很少會與子女分享其信息的習慣及原則。

調查機構籲家長分享前應「停一停、諗一諗」

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣指，有學童反映家長「放閃」對其造成精神壓力，擔心遭同輩取笑。她表示，家長除了會發布日常生活外，都會分享孩子的成績表，或「蝦碌嘢」，但同時會令小孩感壓力、尷尬、不安等。

她亦指，「放閃」會影響親子關係，而學童有情緒時或不敢與朋輩、家長分享，有機會阻礙孩童社交發展，亦未能表現自己及提升自信心，甚至抑鬱。她提到，家長喜歡分享孩童成長片段，與外地親戚一同參與成長，可見家長都有其心理及社交需要，希望透過網絡聯繫「同路人」；但同時，家長在分享前應「停一停，諗一諗」，思考在分享資料前，思考自己有何需要、會否有其他方法達成目標，以防衝動分享後，影響孩童未來發展。

她形容，在網上分享尤如「將荷包打開咗」，一時的衝動，都有機會將小朋友放置於最危險的狀態。

小五生憂同學取笑 不想父母分享「蝦碌」相

小學五年級生吳承泰表示，他的家人在網上分享其相片前，都會先問其意願，但自己不希望家長分享自己「跌親」的相片，因擔心同學會改花名；但若是比賽獲第一名等正面資訊，予同學得悉其才能，則樂意讓家長分享。

私隱署：「數碼足跡」或成「起底」工具

個人資料私隱專員公署助理個人資料私隱專員(投訴及刑事調查)(署理) 吳穎軒表示，「放閃」行為看似沒有殺傷力，但可能會對孩童造成長遠影響，因網絡上有「數碼足跡」，亦沒有「永遠刪除」鍵，故資料一旦在網絡上公開，則有機會被他人永久保有及轉載、被不法之徒盜用，甚至成為網絡欺凌者的「起底」工具。

她表示，父母在發布資訊時，可留意私隱設定是否適當，同時亦應以身作則，尊重孩童私隱，以免令孩童感尷尬。她建議家長可考慮在不披露孩童外貌的前題下，如側面、用圖案遮蓋，再分享到網上。

吳穎軒（左）表示，「放閃」行為看似沒有殺傷力，但可能會對孩童造成長遠影響。（鄭子峰攝）

KOL「梵高爸爸」：自孩子K1後沒有再分享資訊

親子界網紅、心靈藝術學院創辦人 「梵高爸爸」周惠建表示，自孩童K1後就沒有分享孩子資訊到網上，他提到當初只想分享孩子點滴到網上，直到開始多商業合作機會後，在一次拍攝商品時，周惠健與孩童在溝通上出現矛盾，令其反思是否要減少接受商業邀請。

他提到，「放閃」行為很簡單，滿足親子樂趣也很容易，但是否要要以商品共建親子樂，是值得其深思的。