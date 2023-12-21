私隱公署揭廣華醫院、星娛樂等4機構　不當使用僱員個人資料

私隱專員公署今日（21日）發表兩份調查報告，其中一份報告是關於4宗僱主不當保留及使用僱員 /前僱員個人資料的個案，當中包括廣華醫院及Christian Louboutin Asia Limited ( Christian Louboutin）、星娛樂、雁月中醫綜合中心。



私隱專員公署在過去5年平均每年收到百多宗有關人力資源管理方面的投訴。

星娛樂在僱員離職後 仍用個人資料作公司網上銀行用途

其中4宗有關人力資源管理的投訴涉及4間機構，包括廣華醫院及Christian Louboutin Asia Limited ( Christian Louboutin）均有員工在即時通訊軟件群組中，不當披露個人資料；星娛樂（環宇）有限公司則在前僱員離職後，仍繼續使用其個人資料作公司網上銀行帳戶的使用者；雁月中醫綜合中心使用前僱員的舊住址，填寫及郵寄報稅表。

調查發現，醫管局、Christian Louboutin 及星娛樂違反了《私隱條例》下保障資料第 3(1)原則有關使用（包括披露）個人資料的規定，而雁月則違反了保障資料第2(1)原則有關個人資料的準確性，以及保障資料第 4(1)原則有關個人資料保安的規定。私隱專員已向4間機構發出執行通知，指示該些機構糾正其違反事項，以及防止同類違反的行為再發生。

私隱專員建議僱主，引入「個人資料私隱管理系統」，體現良好數據管治；委任保障資料主任，推動私隱管理系統的有效運作；制訂個人資料私隱方面的培訓策略；及積極與員工溝通，從而更有效地制訂切合日常處境及需要的程序、指引及培訓計劃。