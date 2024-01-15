共享基金會全球完成9600例白內障手術　梁振英三年六赴老撾調研

為了響應「一帶一路」發展，特首李家超去年提出要到老撾「搶人才」，而在此之前，早有香港民間慈善機構在當地「送光明」。從事國際醫療人道援助服務的香港共享基金會，正在「一帶一路」沿線國家展開「消除白內障致盲行動」，而由2022年9月在老撾首都萬象免費幫助第一位病人重見光明至今，已在五個國家完成9,600例白內障手術，其中老撾佔了超過3,200例。全國政協副主席、共享基金會主席梁振英日前（1月9日至12日）第六度到訪老撾調研，承諾要把掃盲項目進行到底。



從事國際醫療人道援助服務的香港共享基金會，由2022年9月在老撾首都萬象免費幫助第一位病人重見光明至今，已在五個國家完成9,600例白內障手術。（黃雲娜攝）

務求消除所有積壓病例

1月11日，梁振英聯同共享基金會總幹事陳英凝、中國駐琅勃拉邦總領事張社平、老撾衛生部部長本風 · 福馬來西特等人，視察基金會設於琅勃拉邦107人民軍醫院的項目點，並且探訪剛剛完成白內障手術的病人。他表示，基金會為了促成民心相通，從2022年9月在老撾首都萬象完成「全面消除白內障致盲行動」的第一台手術，至今已在老撾、柬埔寨、吉布堤、塞內加爾和毛里塔尼亞等五個「一帶一路」沿線國家，免費為1.5萬名病人檢查眼疾，並且完成9,600例白內障復明手術，其中單是老撾已經佔了超過3,200例。

梁振英特此感謝遠赴老撾馳援的廣西醫療隊、老撾衛生部門、中資企業老撾分公司等合作夥伴的支持。他透露，基金會位於琅勃拉邦的項目點進展順利，在短短兩個多月內已經完成900例手術，所以正在部署把項目點遷往南部省份，希望幫助更多因為交通不便而無法前往萬象或琅勃拉邦的病人。他又強調，消除行動將會持續進行，基金會也會因應不同條件遷就病人，務求協助當地衛生部門消除所有白內障積壓病例為止。

1月12日，梁振英率領共享基金會團隊，在老撾副總理吉喬 · 凱坎皮吞的見證下，與老撾衛生部更新合作備忘錄至2025年，冀能完成1.5萬例白內障復明手術。（共享基金會提供）

樂見各地青年貢獻力量

被問及為什麼選擇在老撾提供這種醫療援助服務，梁振英解釋，白內障雖是常見的視力老化疾病，但如果病患因為經濟、醫療、交通等原因而未能及時得到適切治療，將會失去生產和自理能力；而老撾日照強烈，白內障發病率偏高，但醫療保健知識普及程度有限，很多病患並不知道自己患上的是可以治療的白內障，加上當地能夠進行白內障摘除手術的眼科醫生也嚴重不足，因而積存了很多不知要輪候到何時接受治療的病例。

梁振英又提到，中老人民友誼源遠流長，作為中國的一份子，香港更應該致力實踐「一帶一路」所秉持的「共商、共建、共享」原則，幫助老撾人民，促進當地發展。另外，共享基金會也鼓勵有志從事國際公共服務的青年參與其中，所以團隊當中擁有很多來自不同國家、具備不同專業背景的全職員工、志願者、實習生；而梁振英對此感到特別欣慰，希望基金會茁壯成長，讓更多年輕人把知識、能力、愛心分享給有需要的人。

老撾日照強烈，白內障發病率偏高，但醫療保健知識普及程度有限，當地能夠進行白內障摘除手術的眼科醫生也嚴重不足，因而積存了很多不知要輪候到何時接受治療的病例。（黃雲娜攝）

持續培訓醫護提高水平

老撾衛生部部長本風 · 福馬來西特也向《香港01》記者表示，中老山水世代相連，邊境百姓文化相通，當地領導人非常重視兩國人民的關係，也非常感激中國一直以來的幫助。他又說，相較於其他外國援助項目，香港共享基金會不只是提供治療，更會引入先進手術設備、培訓當地醫護人員，從而幫助當地提升整體醫療技術和公共衛生水平。

共享基金會曾在2019年9月與老撾衛生部簽署合作備忘錄，計劃在5年內完成1.5萬例白內障手術。後來受新冠疫情影響，項目延遲至2022年9月才展開。梁振英前前後後已經五度前往當地調研。梁振英上周再赴老撾，並於1月12日在老撾副總理吉喬 · 凱坎皮吞的見證下，與老撾衛生部更新合作備忘錄至2025年，冀能幫助更多白內障病患重見光明。

中國和老撾世代比鄰而居，兩國最高領導人早於2019年簽署《構建中老命運共同體行動計劃》，並於2023年10月更新計劃內容，堅持政治上互尊互信、經濟上互惠互利、人文上相知相親等三大原則，攜手共建高標準、高品質、高水準的「中老命運共同體」。