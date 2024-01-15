一田百貨沙田店收縮　港人料北上熱潮所致　內地客讚一田好過山姆

新鴻基地產旗下的一田百貨位於沙田旗艦店宣布，將進行業務重整，部分專櫃2月13日年初四為最後營業，超級市場將照常營業，而化妝專櫃、休閒／運動服飾及內衣飾品等將停止服務。有沙田居民認為，受疫情加上北上熱潮影響，令一田部分業務結束營業；不過也有來自惠州的旅客，大讚一田不設會員制，比山姆、Costco等超市更「接地氣」，「如果有兩間（山姆超市、一田超市）挨埋一齊，我一定揀一田。」



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位於沙田的一田百貨旗艦店昨日指，化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品等貨場將於2月14日結束營業。記日今日（15日）下午到場視察，人流不少，運動服飾及內衣飾品貨場不少產品推出清貨優惠。

沙田居民：經濟差、港人北上消費所致

一位不願透露姓名的沙田居民認為，以上三個貨場結業影響不大，因為較少去。他指，平時百貨部人流比超級市場少，相信不會對沙田居民造成不便，因為沙田仍有很多商場可以購買相關產品。他認為，疫情令經濟變差加上部分市民傾向北上購買日常用品，令一田部份貨場結業。

內地客大讚一田「接地氣」

來自惠州的司徒女士今日特意到一田購物，買了食品、化妝品等。她估計，疫後經濟低迷令市民消費意欲下降，是導致部分生意收縮的原因。

她表示，一田貨品的質素、質量有一定優勢，亦無需像山姆超市需要購買會員卡才可入內購物，「想買就買，使乜交年費。」她又形容，一田超市比較「接地氣」，不用一次過買大量貨品，「如果有兩間（山姆超市、一田超市）挨埋一齊，我一定揀一田。」她預料計，今日在沙田新城市廣場花費約3000元，又指疫後大約每3至4個月就會到港旅遊、購物。