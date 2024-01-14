一田百貨沙田店收縮　化妝專櫃、休閒服飾及內衣飾品年初四後結束

新鴻基地產旗下一田百貨位於沙田的旗艦店，周日（14日）忽傳業務重整，2月13日年初四最後營業。一田百貨多個相關的專櫃皆推出結業清貨，以感謝街坊多年以來的支持。



一田百貨澄清，沙田店並非結業，但為配合業務發展，沙田店今年2月中旬起將重整「百貨部」貨場布局及進行優化。當中超級市場照常營業，化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將停止服務。



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專櫃品牌社交媒體發布結業清貨消息

有一田百貨專櫃品牌近日於社交媒體發布結業清貨，指為配合商場進行翻新工程及業務重整，一田百貨沙田分店將於2月13日結束營業，同時推出清貨減價；亦有專櫃品牌於社交媒體指，重整過後將不會有飾物部。

有網民就感到十分驚訝，指「裝修左唔係好耐乍喎.....」、「吓？？？一田都做唔住？？？」；亦有網民表示「今日行過超市靜到喊」。

有專櫃指，重整過後將不會有飾物部。

廚具家品、浴室用品及小型家電移至2樓

一田百貨表示，為配合業務發展，沙田店今年2月中旬起將重整「百貨部」貨場布局及進行優化。由今年2月14日起：

．超級市場照常營業；

．廚具家品、浴室用品、健康產品及小型家電將移至2樓；

．行李、床品、嬰兒用品及童裝、玩具精品維持於2樓；

．化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將停止服務。

一田百貨強調，沙田店未來會繼續服務顧客，稍後百貨部門將以全新面貌重現，會繼續加強超市及生活家品選擇，為顧客帶來更優質的購物體驗。

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