日本核廢水｜一田稱日本食品佔兩至三成　會遵守港府進出口要求

日本政府計劃向海洋排放用於冷卻福島核電廠機組的廢水，各方均關注事件對海洋生態的影響。香港政府更明言，日本政府一旦開始排放廢水，便會禁止包括東京﹑福島及千葉等10個都﹑縣的水產進口。有日式百貨公司指出，會密切留意未來政府公布的政策，會配合及遵守相關進出口要求；又指出目前並無從福島及千葉等5個縣入口產品。



環境局局謝展寰指出，基於預先防範的原則，宣布日方一旦啟動排放核廢水，政府會即時禁止從東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和琦玉縣共10個都縣的水產品進口香港，當中包括冷凍、冷藏、乾製，或以其他方式保存的水產品，以及未經加工或經加工的海草及海鹽等入口。此外，於2011年落實針對福島、茨城、栃木、千葉及群馬共5個縣的食品的進口限制將維持不變。

就有關入口日本農產及水產產品情況，《香港01》向日式百貨一田查詢。一田指出，其銷售的食品貨源來自世界各地，日本食品佔兩至三成。

一田補充，公司向來非常重視食品安全，會密切留意港府未來公布的政策，將配合並遵守相關進出口要求，以保障市民安全為依歸。生意的影響仍有待觀察。