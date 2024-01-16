澳門4月起再無賽馬　馬評家憂唇亡齒寒影響本港：賽馬好講氣氛

澳門政府宣布與澳門賽馬會由今年4月1日解除經營合約，意味3月底後澳門再無賽馬。香港專業賽馬評述員梁浩賢今日（16日）表示，對解除合約不意外，因其在本港禁止境外賭博後，澳門的賽馬業已開始積弱，近數年業界已有心理準備澳門會不再經營賽馬。



被問到為何本港賽馬賭博仍然蓬勃，他解釋，其他地方的賽馬賭博均因設有賭場而收入大減，惟隨著多個地方均不再設賽馬賽事，亦有可能影響本港賽馬賭博活動，形容澳門停賽馬對香港而言絕非好事，「搞賽馬係要全世界一齊合作，將氣氛推高，賽馬係好講氣氛嘅。」



（圖片來源：香港賽馬會官方提供）

澳門政府宣布與澳門賽馬會由今年4月1日解除經營合約，馬會承諾馬匹會在明年3月1日前運往外地，並安排近600名員工的解僱賠償，而馬會土地無償歸還特區政府。香港專業賽馬評述員梁浩賢今（16日）在電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，對澳門解除合約不意外，因其在開始時已遇到不少問題，即使在董驃、叻哥（陳百祥）時期亦只是令澳門賽馬比較受關注，業績並非那麼好。

他續指，澳門賽馬一直以香港馬迷及香港馬主為主要收入來源，惟本港在千禧時代禁止境外賭博後，澳門的賽馬業已開始積弱，近數年業界已有心理準備澳門會不再經營賽馬，加上去年年中新加坡亦申報不再經營賽馬，更是加速了事態發展。

與澳門及新加坡不同本港賽馬賭博仍然蓬勃，梁浩賢解釋，前兩地方的賽馬賭博均因設有賭場而收入大減，因喜歡賭錢的人會比較鐘意賭場，一是賭場賭錢快、二是賭場不會關門。 不過，他亦指，隨著多個地方均不再設賽馬賽事，亦有可能影響本港賽馬賭博活動。

被問及新加坡和澳門停賽馬，會否對香港更好，他認為並非好事，反會令到賽馬活動唇亡齒寒，「搞賽馬係要全世界一齊合作，將氣氛推高，賽馬係好講氣氛嘅。」