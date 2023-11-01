馬會獲批增播海外賽馬料年增2.79億博彩稅　民青局一度擬拒批

政府每年收取以百億元計算的博彩稅，香港賽馬會提出增加境外賽馬博彩活動，包括將每季在本地賽馬日同步聯播的境外賽事，由上限10場增加至25場；以及將非本地賽馬日同步聯播的境外賽事上限，由每日九場加至12場。民政及青年事務局表示，曾考慮不支持上述建議，因為可能令馬迷轉投非法途徑投注境外賽事，但現時場數增幅並非過高，而且相關場數30多年來未曾增加，故決定支持建議的全部內容，行政會議亦已建議特首採納其建議。馬會表示，上述措施由今年12月1日起生效，相信可每年帶來額外2.79億元博彩稅。



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現時馬會於賽馬日，以及非賽馬日，播放海外馬賽，例如英國、澳洲、日本等的賽事，不過場數設有上限，賽馬日限制於每季播放10場；非賽馬日則為每季37日，每日最多九場。

民政及青年事務局向立法會提交文件，並引述馬會提到，國際賽馬水平不斷提高，本地馬迷對知名境外賽事的認識和興趣日濃。由於這些海外賽事有不少於本地賽馬日舉行，馬會相信於賽馬日投注海外賽事的需求甚殷，而相關需求部份需循非法途徑滿足。

馬會又指，自從2021年起，非本地賽馬日的播放海外賽事日數，由23日增至37日，並獲准在歇暑期間播放後，同步聯賽事的本地投注總額由2018/19馬季的44.31億元，大增131%至102.4億元。

馬會現時會轉播海外賽事（馬會網頁）

因應對海外賽事的需求，馬會建議，每季於賽馬日播放的海外賽事上限，由十場增加至25場；非賽馬日則每日最多九場，不過播放日數未有改變。

民青局表示，曾考慮不支持馬會的建議，但若不滿足馬迷對海外賽事的需求，可能令有關需求轉投非法途徑。局方又指，曾考慮只接納部份建議，只批准增加較少場數，不過沒有科學方法決定最適當的增幅，而且本身增幅並非過高；加上30多年來都未增加過場次，決定支持馬會建議。

馬會估計，上述建議會於2023年12月1日起生效，估計每年帶來額外共約2.79億元博彩稅。馬會又稱，會把上述建議產生的部份收入，用於資助各項慈善計劃。