粵港力谷大灣區馬匹運動產業　馬會廣東培育見習騎師或策騎員學員

粵港馬産業專責小組今日（29日）在廣州舉行會議，粵港雙方在會上簽署《馬匹跨境運輸協調機制》，確認新增馬屬動物運輸生物安全通道已進入最後審批程序，並就粵港澳大灣區馬產業的人才培育等方面的發展和合作進行深入交流。



香港賽馬會在會上與廣東體育職業技術學院簽署了賽馬人才培育合作協議，助力大灣區成為世界級馬匹運動及產業中心。馬會將每年取錄15至25名15至16歲初中畢業、有潛質成為見習騎師或策騎員學員的內地學生，培育、儲備未來的賽馬人才。



常秘劉利群：大灣區青年提供更多就業和發展機會

環境及生態局表示，過去兩年，粵港兩地一直緊密合作，為推進大灣區馬產業發展作出努力，兩地相關單位攜手優化了跨境馬匹運輸的手續和程式，並建立了粵港跨境馬匹運輸協調機制。該局常任秘書長劉利群率領香港代表團出席會議，她感謝廣東省農業農村廳在培育馬產業人才方面的支持，促進粵港馬産業人才的專業發展，為大灣區青年提供更多就業和發展機會。

港府與廣東省人民政府於2021年5月簽署《粵港馬產業發展合作協議》，設立專責小組推進大灣區馬匹運動及相關産業發展，配合國家馬產業加快轉型升級。專責小組會議由廣東省農業農村廳廳長劉棕會和劉利群共同主持，兩邊政府相關部門代表出席。

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馬會將招內地初中生成為見習騎師或策騎員學員

馬會稱正全方位、多角度從不同層面推動大灣區馬產業穩步發展，包括全力為2026年起在從化馬場定期舉行的國際水平賽馬賽事做準備，推進從化馬場第二期建設工程，新增賽事看台、馬房設施及員工住宿設施等，以及助力馬業人才培訓、獸醫專業發展和馬術運動發展，為大灣區打造全面的馬產業鏈。

馬會在會上與廣東體育職業技術學院簽署《賽馬人才培養合作協議》。雙方將合作開辦賽馬專業訓練課程，對象為15至16歲初中畢業、有潛質成為見習騎師或策騎員學員的內地學生。課程涵蓋騎術、馬廐管理、馬術、運動科學等賽馬產業必備知識和技能，更融入全人教育元素，目標培養德才兼備的運動人才。

該個結合學歷及職業教育的雙軌制課程，每年取錄15至25名學生，學生畢業後將等同取得內地認可大專學歷及香港資歷架構第三級別賽馬證書課程資格；廣東體育職業技術學院的在學學生，如有意加入賽馬人才培訓計劃，經選拔後也可參加相關課程。

賽馬事務執行總監：教育，培育、儲備未來的賽馬人才

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，這次合作是培育賽馬人才的里程碑，馬會與廣東體育職業技術學院透過校企合作方式，將馬產業融入教育，培育、儲備未來的賽馬人才，有助推動內地馬產業的可持續發展。

馬會公司事務執行總監譚志源感謝兩地政府，對粵港澳大灣區馬產業發展長期以來的大力支持。他表示，馬會很高興看到兩地政府建立馬匹跨境運輸協調機制，並原則上同意建立新的生物安全通道，這兩項措施令未來馬匹跨境運輸更安全及順暢。