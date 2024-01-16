調查｜近七成港青願北上發展　較2021年前升四成　收入愈高愈願意

香港廣東青年總會今日（16日）發表《香港青年大灣區發展指數 學業篇》，調查發現，香港青年對大灣區發展規劃認同度創新高，有近七成人願意到北上發展，較2021年的41%顯著上升，同時亦有近八成人有意願赴內地升學或進修。



廣青總聯同一國兩制青年論壇、中國（深圳）綜合開發研究院及香港大學組成研究團隊，於去年9月至10月期間，以網上問卷訪問1,000名15至39歲的香港青年，並訪問530名居住在廣東省的香港青年，以了解青年對大灣區發展的看法。

調查可見，香港青年對大灣區發展規劃認同度創新高，有66%受訪者願意去大灣區內地城市發展，較2021年的41%顯著上升，當中亦有57%受訪者表示較2021年更願意到大灣區發展。另有67%受訪者「認同」或「非常認同」大灣區發展規劃，較2021年的35%增幅近一倍。

近8成受訪者有意赴內地升學或進修 收入愈高意願愈大

另外，調查顯示，有83%香港受訪者有升學或進修計劃，當中77%受訪者有意願赴內地升學或進修，超過八成受訪者考慮就讀本科或碩士課程，並以修讀經濟學、教育學和法學為主。

調查亦訪問530名居於內地的青年，發現約五成未來有在內地發展的打算，並希望可體驗內地人文生活，了解國情等。而48%香港問卷受訪者表示未來5年會選擇留在香港生活和發展，23%選擇在廣東省發展；身處內地的受訪者有48%傾向留在廣東省，42%選擇回流香港發展。

不過，調查亦發現，收入愈高人士去內地城市發展的意願愈大，月薪達50,000元至59,999元的受訪者中，82%表示願意，而月薪在10,000元以下的香港青年願意前往大灣區發展的比例僅爲20%。

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郭基煇倡政府提早吸引有潛力學生到港升學

執行主席郭基煇表示，是次研究提出一系列舉措主要有兩大考量，一是希望支持「香港發展成為國際專上教育樞紐」，吸引更多內地和國際學生來港就學；二是希望鼓勵香港青年在學業期間增加內地學習交流的經驗，鼓勵港青「讀萬卷書與行萬里路」。

就近年香港面對人才、勞動力短缺等問題，他建議政府多管齊下，可參照研究報告建議，提早於求學期間開始吸引有潛力的學生來港升學進修，並鼓勵在港學業有成的人才繼續留港發展，為香港建設「八大中心」源源不斷地培育和輸送人才。

於廣東就學港青：內地港生熟悉國情及兩地文化

兩位在廣東讀書的香港青年，廣州中醫藥大學中醫內科學博士生麥智恆及暨南大學應用化學大四學生吳汶僖均認為，內地港生熟悉國情及兩地文化，了解國家發展方針和政策，成為自身發展優勢。而麥智恆正在深圳展開創業之路，吳汶僖則計劃回港修讀碩士課程。