大灣區發展｜李家超：有信心可發展成全球具有競爭力地區之一

行政長官李家超透過視像致辭形式參與今日（14日）在澳門舉行的首屆粤港澳大灣區發展工商大會開幕禮，指大灣區人口達8600萬，去年經濟總量超過1萬9千億美元，相當於全球第10大經濟體。在中央的支持下，大灣區實力無限，潛力無限，持續貢獻國家的經濟發展和對外開放；他有信心，大灣區必定會發展成為全國以至全球最有活力、最具競爭力的地區之一。



李家超指大灣區實力無限，潛力無限（政府新聞處影片截圖）

李家超說，在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的顯著優勢，香港主動積極融入國家發展大局，全力對接大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略，善用作為國際金融、航運、貿易中心的地位，推動高質量發展大灣區，不斷增強發展動能。

他指，中央上月底公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，推動大灣區創科高質量發展，打造深港科技創新合作區成為世界級創新平台。加上橫琴粵澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區、廣州南沙粵港澳全面合作示範區等帶來的重要機遇。

出席大會的包括全國政協副主席、澳門前特首何厚鏵副主席、澳門行政長官賀一誠、中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌、國家發展和改革委員會郭蘭峰黨組成員、國家商務部副部長郭婷婷、及廣東省政府副秘書長郭亦樂等。