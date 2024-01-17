去年48宗私人舊樓墮窗事故　逾期未遵從個案比率16% 連續五年升

香港窗戶安全問題一直為人詬病，發展局局長甯漢豪今日（17日）書面回覆立法會議員質詢時表示，去年屋宇署接獲私人樓宇樓齡達10年或以上的墮窗個案數目為48宗，較前一年多16宗，增幅約五成。至於逾期未遵從屋宇署強制驗窗通知的個案有5123個，比率約16%，持續五年上升。



強制驗窗計劃自2012年6月起實施，要求樓齡達10年或以上的私樓業主，接獲屋宇署的法定通知後，須委託合資格人士驗窗。（資料圖片）

墮窗數字按年增約五成

強制驗窗計劃自2012年6月起實施，要求樓齡達10年或以上的私樓業主，接獲屋宇署的法定通知後，須委託合資格人士驗窗。

根據發展局的立法會書面回覆，樓齡逾十年的私樓墮窗個案數目，自2019年錄得77宗後，往後三年有回落情況，2020年有46宗、2021年有40宗及2022年有32宗。至去年墮窗數字則有所回升至48宗，按年增約五成。

樓齡逾十年的私樓墮窗個案數目，自2019年錄得77宗後，往後三年有回落情況，去年則再度回升。（發展局立法會文件截圖）

屋宇署去年發出約3.3萬張法定通知，逾期未遵從驗窗通知的個案有5,123個，比率為16%，連續五年上升。（發展局立法會文件截圖）

過去5年，屋宇署向約2800幢私人樓宇共發出約18萬張強制驗窗通知，當中去年發出約3.3萬張通知，逾期未遵從驗窗通知的個案有5,123個，比率為16%，連續五年上升。另外，去年署方發出2,967張定額罰款通知書，檢控數目為318宗。

發展局表示，正研究精簡檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，以增加檢控效率和定罪機會，並提升阻嚇作用。局方指，目標今年提出修訂建議，然後展開諮詢，盡快向立法會提交修訂條例草案。