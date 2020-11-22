海怡半島業主無遵從強制驗窗　被判罰款逾一萬元　月內第二宗

屋宇署今日(22日）表示，一名擁有海怡路一幢商住樓宇單位業主，未有遵從根據《建築物條例》發出的強制驗窗法定通知，於東區裁判法院被判處罰款逾一萬元，為今個月內第二宗被判罰款的個案。

一名海怡半島單位業主無遵從強制驗窗，被判罰款逾一萬元。（資料圖片）

屋宇署指，有關處所於海怡路一幢41層高及樓齡26年的商住樓宇，即為鴨脷洲海怡半島。屋宇署根據《建築物條例》第30C（4）條向該處所的業主發出法定通知，要求他委任合資格人士就該處所的窗戶進行檢驗及所需修葺。由於該名業主沒有遵從有關通知，故遭屋宇署檢控，並於11月12日被法庭定罪及罰款。

屋宇署指，根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從法定通知是嚴重罪行。屋宇署可根據該條例向業主提出檢控。根據《建築物條例》第40（1BD）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從送達予他的法定通知，即屬犯法，可處第四級罰款，現時為2.5萬元，及監禁三個月，及可就罪行持續的每一天另處罰款2000元。

於今個月初，屋宇署指有一名擁有大埔仁興街綜合用途建築物單位的業主，因沒有遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的強制驗窗法定通知，於10月27日被法庭定罪及被判處罰款逾四千元。